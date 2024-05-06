رئيس سموحة: تعرضنا للظلم أمام الزمالك والأخطاء تؤثر على سمعة التحكيم المصري

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن أخطاء الحكام تؤثر على سمعة الحكام المصرية، مؤكدا ان االفوز الذي حققه سموحة على الزمالك كان فوزا مستحقا.

وأضاف فرج عامر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، مساء اليوم الإثنين، أن الطرد الذي تعرض له حسام حسن لاعب سموحة خلال لقاء الزمالك ببطولة الدوري، كان قرار مفاجئ، خاصة أن غرفة الفار قد أكدت للحكم محمود البنا أن اللعبة ركلة جزاء صحيحة لفريق سموحة.

العدالة التحكيمية أحد أهم عناصر تطوير كرة القدم

وتابع فرج عامر: "العدالة التحكيمية أحد أهم عناصر تطوير كرة القدم، مؤكدا أن الحكم محمود البنا كان حكم غرفة الفار في أحد لقاءات الزمالك السابقة وكان من المفترض عدم إسناد اللقاء له.

قال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق أن محمود البنا أحد أفضل الحكام فى مصر، ولكن منذ موسم أو موسميين متراجع، ولم يكن فى افضل حالاته فى مباراة الزمالك وسموحة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال جهاد جريشة فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" طرد حسام حسن غير صحيح واللاعب يستحق ركلة جزاء .

وأضاف:" أنا حزين بسبب محمود البنا لأنه حكم كبير والآن هو فى مستوي غير مستواه ،وحسام حسن تعرض للشد من مدافع الزمالك .

وأكمل:" هدف نادي الزمالك بالفعل غير صحيح وتسلل واضح والخطوط كانت بشكل صحيح وقرار المساعد صحيح.

وأتم:" لقطة الهاني سليمان حارس سموحة كان قرار البنا صحيح ، رغم أن القانون موجود أن إذا كان الحارس أمسك الكرة 6 ثواني ، تكون هناك خطأ ، وهي لم تحسب كثيرا، وبها مرونة ولكن البنا قام باحتسابها، ما عليه فقط هو أنه كان يحذر الحكم.