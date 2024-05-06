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الإثنين 06 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تعلن تواصلها مع جميع الأطراف لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

أصدرت مصر بيانا من خلال وزارة الخارجية أعلنت خلاله استمرار اتصالاتها على مدار الساعة مع الأطراف كافة من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة، بعد تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح الفلسطينية.

وطالبت مصر إسرائيل بضبط النفس والكف عن تهديداتها باجتياح منطقة رفح الفلسطينية، لما ستببه هذه الخطوة من كارثة إنسانية، حيث يتواجد في رفح ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني. 

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح بأقصى جنوب غزة، الى "الإخلاء الفوري" والتوجه نحو وسط القطاع.

إسرائيل تدعو سكان رفح للرحيل

ودعا الجيش الإسرائيلي سكان رفح إلى الإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح الى المنطقة الإنسانية الموسعة" في المواصي.

الأونروا: هجوم إسرائيل على رفح يعني مزيد من الوفيات الأبرياء

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن الهجوم الإسرائيلي على رفح، سيعني المزيد من المعاناة والوفيات بين المدنيين، وستكون العواقب مدمرة لـ 1.4 مليون مواطن.

وأكدت الأونروا في تصريح نشرته عبر منصة "إكس"، اليوم الإثنين 6 مايو الجاري، أنها ستحافظ على وجودها في رفح لأطول فترة ممكنة، وستواصل تقديم المساعدات المنقذة لحياة للناس.

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