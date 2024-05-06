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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فينيسيوس ورودريجو يقودان تشكيل ريال مدريد أمام بايرن ميونخ

ريال مدريد
ريال مدريد

يواصل ريال مدريد استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023/2024.

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ونجح ريال مدريد في الخروج متعادلًا أمام بايرن ميونخ في لقاء الذهاب بنتيجة 2/2، في المباراة التي شهدها ملعب "إليانز اَرينا".

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: جود بيلينجهام - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ في تمام العاشرة من مساء الأربعاء المقبل، في المباراة التي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو".

تُذاع مواجهة ريال مدريد أمام نظيره بايرن ميونخ عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في الأدوار الاقصائية. 

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