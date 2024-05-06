رميتها وقعدت أدخن سجارة.. اعترافات المتهم بتعذيب والدته وألقاها من الطابق الثامن بالمرج

"رميتها وقعدت أدخن سجارة وأشرب شاى".. بهذه الكلمات أدلي المتهم بضرب والدته وتعذيبها وإلقائها من الطابق الثامن فى المرج باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق.

رميتها وقعدت أدخن سجارة.. اعترافات المتهم بتعذيب والدته وحدفها من الطابق الثامن بالمرج

وبرر المتهم جريمته بأنه كان تحت تأثير المواد المخدرة، وكان هدفه الحصول علي أموال لشراء جرعة جديدة، إلا أن المجني عليها رفضت إعطاءه المال، ومنعته من الخروج واتصلت بأحد أقاربها ليساعدها في إلحاقه بمصحة لعلاجه من الإدمان.

تعدى بالضرب

وأضاف: “تعديت عليها بالضرب حتى فقدت الوعي، فألقيت بها في منور العقار.. وجلست داخل الشقة أدخن سجارة وأشرب شاي.. إلا أن الجيران شعروا بسقوطها وأبلغوا الشرطة”.

ومن جانبها قررت النيابة العامة بالمرج حبس المتهم بقتل والدته وإلقائها من الطابق الثامن، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية مع المتهم بقتل والدته وإلقائها من الطابق الثامن بأن المتهم قام بتعذيبها أولًا وتعدي عليها بالضرب المبرح بعد رفضه محاولاته الاستيلاء على أموالها رغمًا عنها، لشراء المواد المخدرة، حتي سقطت جثة هامدة.

واعترف المتهم أنه حاول التخلص من جثمان والدته فلم يجد طريقة إلا إلقاءها من الطابق الثامن، في محاولة لتصدير فكرة أن والدته اختل توازنها وسقطت عن طريق الخطأ.