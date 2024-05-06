الهلال والأهلي.. بين حلم التتويج والتأهل الآسيوي

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، مواجهة من كلاسيكيات الكرة السعودية بين الهلال والأهلي، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

الصدام المرتقب بين الهلال والأهلي يمثل أهمية كبيرة لطرفي الصراع، لاسيما وأنه حاسم لأحلام وطموحات كل فريق، إذ تندرج المواجهة بين حلم التتويج والتأهل الآسيوي.

حلم التتويج..

قدم فريق الهلال تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، موسما استثنائيًا بسلسلة لا هزيمة منذ انطلاق الموسم الحالي، إلى أن حانت اللحظة المنتظرة وهي حلم التتويج الذي سيكون من موقعة أهلي جدة المنتظرة مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة، حيث سيعلن الهلال بطلا للمسابقة حال فوزه باللقاء وفي حال حدوث نتيجة أخرى سيتأجل حلمه إلى الجولة المقبلة.

ويغرد الهلال منفردا على قمة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 83 نقطة وبفارق 12 نقطة كاملة عن النصر الذي يليه في الوصافة، وذلك قبل 4 أسابيع من إسدال الستار عن الموسم الحالي.

حلم التأهل الآسيوي..

في الجهة المقابلة يدخل الأهلي اللقاء بهدف الحفاظ على مركزه في جدول ترتيب الدوري السعودي من أجل التأهل إلى دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الثالث في المسابقة المحلية، ويأمل في الابتعاد عن منافسيه (الاتحاد والتعاون).

تحدي آخر أمام الأهلي في مواجهة الليلة وهي كسر الرقم القياسي المسجل باسم الهلال وهو سلسلة اللاهزيمة في الموسم الحالي، حيث تستهدف كتيبة "الراقي" تحطيم هذه السلسلة، لاسيما وأن المباراة ستكون على ملعبه وأمامه جماهيره في الجوهرة المشعة.

التاريخ ينصف الهلال..

يقف سجل المواجهات المباشرة إلى جانب الهلال، حيث فاز في 14 مباراة على الأهلي مقابل الخسارة في 4 لقاءات فقط، في حين كان التعادل حاضرًا في 11 مواجهة، ويعود آخر انتصار حققه الأهلي إلى أغسطس 2020، أي ما يقارب من 4 سنوات.

مواجهة خاصة..

تحمل مباراة الهلال والأهلي، في طياتها مواجهة خاصة بين ثنائي حراسة المرمى، ياسين بونو وإدوارد ميندي، حيث يبحث كل منهما عن مواصلة التألق والخروج بشباك نظيفة، لاسيما وأن الحارس المغربي حافظ على نظافة شباك الهلال في 15 مباراة، ويأتي الحارس السنغالي في المرتبة الثانية بواقع 13 مباراة.