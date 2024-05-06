إقبال كبير على شواطئ شرم الشيخ إحتفالًا بشم النسيم

احتفلت المنتجعات السياحية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم بشم النسيم بمشاركة الآلاف من السائحين من مختلف جنسيات العالم، و المصريين، بمائدة إفطار تتضمن الأكلات المصرية الشهيرة.

وشهدت شواطئ دهب وشرم الشيخ موائد الفسيخ والرنجة والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الأجانب والمصريين، وحرص الجميع على تبادل التهنئة، وتوافد الجميع على الشواطئ وحمامات السباحة بالفنادق والشواطئ المفتوحة .

الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات بطور سيناء..



كما شهدت الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات بطور سيناء إقبال كبيرا من المواطنين عليها، بعد أن قرر محافظ جنوب سيناء فتحها بالمجان للجميع، وتزويد الشواطئ الغير مرفق بها خدمات بمجموعة من الشماسي والكراسي، مع توفير منقذين عليها، والتأكيد على عدم السماح بالسباحة داخل المناطق المحظور السباحة بها، حرصًا على سلامة الجميع، وتوفير سيارة إسعاف على كل شاطئ.

وقامت المحافظة بدورها ومعها الاجهزة التنفيذية، بتكثيف الحملات الدورية الأمنية بمناطق تجمعات المواطنين، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية على الكورنيش والشوارع الرئيسية، وتم رفع حالة الطوارئ القصوى في القطاع الصحي، ومنع الأجازات للأطباء وأطقم التمريض.

تكثيف حملات النظافة بالشواطئ ورفع تراكمات الرمال..



وفي سياق اخر - وجه اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رؤساء المدن بتكثيف حملات النظافة بمحيط الكنائس، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني من حولها، وترأس الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، قداس لقان خميس العهد بكاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، وسط حضور المئات من الأخوة المسيحيين المقيمين بشرم الشيخ، والسائحين المترددين على المدينة.

تزينت كنائس وأديرة جنوب سيناء بالورود استعدادًا للاحتفال بيوم الجمعة العظيمة وعيد القيامة المجيد، وسادت أجواء الفرحة والبهجة داخلها، جرى فتح الحدائق الخاصة بكل كنيسة لاستقبال أسرة الأخوة المسيحيين الذين يحرصون على قضاء معظم الأوقات داخل الكنائس، لتبادل التهاني والتبريكات، واستمتاع الأطفال بالألعاب الترفيهية التي توجد داخل الحدائق، وتعالت أجراس الكنائس.

مديرية أمن جنوب سيناء:

حرصت مديرية أمن جنوب سيناء على تكثيف التواجد الأمني في محيط الكنائس، وتكثيف الدوريات المرورية والأمنية في الشوارع المؤدية إليها، إضافة إلى تواجد بوابات إلكترونية أمنية لفحص وتفتيش الوافدين على الكنائس للتأكد من هويتهم، مع توافر العناصر الشرطية النسائية.