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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند.. الموعد والقنوات الناقلة

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان

يواصل باريس سان جيرمان الفرنسي استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023/2024.

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إنريكي يعلق على مواجهة العودة أمام دورتموند

وكانت مواجهة الذهاب بين بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان قد انتهت فوز الفريق الألماني بهدف نظيف، في المباراة التي شهدها ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند

تنطلق مواجهة باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند في تمام العاشرة من مساء الغد الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب "حديقة الاَمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس.

القنوات الناقلة لمواجهة باريس ودروتموند

تُنقل مواجهة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة طيلة السنوات الماضية.

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