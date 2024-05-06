يمنع تكاثر الأورام.. فيتامين شهير يعزز فعالية علاج السرطان بشكل أسرع

فيتامين "د" يعتبر أحد العناصر الغذائية الرئيسية التي تساهم في ترميم العظام والأسنان، وتعزيز مستويات المناعة، وصحة الدماغ، والتحكم في الالتهابات، وفي مجال علاج السرطان، يهدف الخبراء دائمًا لإيجاد طرق فعّالة لتحسين العلاجات.

فوائد فيتامين د

ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز ناو"، مع تقدم العلوم الطبية، بدأ الباحثون يدرسون الدور المحتمل لفيتامين "د" في تعزيز فعالية علاج مرض السرطان، ليجدوا أن هناك ارتباط بين زيادة مستويات فيتامين "د" وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وانخفاض معدل الوفيات الناجمة عنه، وهو ما أظهرته الأبحاث.

وقام الخبراء بتحليل تأثير استخدام فيتامين "د" مع أحدث أنواع علاج السرطان المعروفة باسم العلاج المناعي.

علاقة فيتامين د بمرض السرطان

يعزز فيتامين "د" مناعة الجسم ضد السرطان من خلال تأثيره على الكائنات الحية الدقيقة "الصديقة" التي تعيش في الجسم. كما يؤثر على عمليات متعددة داخل الخلايا، مثل تنظيم نمو الخلايا وتحفيز موت الخلايا المبرمج وتعديل الاستجابة المناعية، مما يمنع تكاثر الأورام.

ويجب تقييم مستوى فيتامين "د" في جسم مرضى السرطان، لأنه يمكن أن يكون مؤشرًا هامًا للتشخيص والاستجابة للعلاج. بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات إلى أن دمج مكملات فيتامين "د" في خطط علاج السرطان قد تكون استراتيجية واعدة لتعزيز فعالية العلاج وتقليل الآثار الجانبية.

لتقليل خطر الإصابة بالسرطان، يجب أن تكون مستويات فيتامين "د" ضمن المعدل الطبيعي. وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، يعتبر النطاق الصحي لمستويات فيتامين "د" هو 50 نانومول لكل لتر أو أعلى. المستويات التي تقل عن 30 نانومول لكل لتر أو أعلى من 125 نانومول لكل لتر قد تسبب مشاكل صحية.

مصادر الحصول على فيتامين د

أما بالنسبة لمصادر الفيتامين "د" في الغذاء، فإن سمك السلمون وسمك التونة والسردين واللبن والبيض هي بعض الخيارات الجيدة التي يمكن للأشخاص تضمينها في نظامهم الغذائي لضمان الحصول على كمية كافية من فيتامين "د".

جدير بالذكر أن فيتامين "د" من العناصر الغذائية الرئيسية التي تساهم في ترميم العظام والأسنان، وتعزيز مستويات المناعة، وصحة الدماغ، والتحكم في الالتهابات.