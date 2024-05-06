حمزة بن دلاج.. هل أعدم أشهر قراصنة الكمبيوتر في العالم

تم تسليم حمزة بن دلاج، وهو مواطن جزائري، إلى الولايات المتحدة في عام 2013 من تايلاند حيث تم تصويره وهو يبتسم أمام الكاميرات وقت اعتقاله. ولهذا أطلق على حمزة بن دلاج لقب "الهاكر السعيد" على الإنترنت.

حتى كتابة هذه السطور، أدرج موقع مكتب السجون الفيدرالي حمزة بن دلاج على أنه نزيل في منشأة في كاليفورنيا. تضمن السجل تاريخ الإصدار القادم المحدد في منتصف صيف 2024.

وخلافا للادعاء، لم يحكم على حمزة بن دلاج قط بالإعدام.

وفي أبريل 2016، حكمت عليه محكمة اتحادية في أتلانتا بالسجن لمدة 15 عامًا لدوره في تطوير وتوزيع برنامج SpyEye الضار.

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل، فقد تم استخدام فيروس الكمبيوتر هذا لإصابة "50 مليون جهاز كمبيوتر، مما تسبب في أضرار مالية تقارب مليار دولار للأفراد والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم".

ومنذ ذلك الحين، تم إعدام مواطنين أجنبيين فقط في الولايات المتحدة، وفقًا لقاعدة البيانات الوطنية التي يحتفظ بها مركز معلومات عقوبة الإعدام. ولم يكن أي منهما حمزة بن دلاج.

توضح وزارة العدل أنه "لا يمكن فرض عقوبة الإعدام إلا على المتهمين المدانين بجرائم يعاقب عليها بالإعدام". ولا تشمل الجرائم السيبرانية ولا السرقة.

باستخدام PACER (الوصول العام إلى السجلات الإلكترونية للمحكمة)، قامت شركة Leads Stories بمراجعة مواد المحكمة الأخرى التي تذكر حمزة بن دلاج، ولم تناقش أي من قضاياه الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.

إن الادعاء الذي هو محور التحقق من الحقائق هذا ليس جديدًا. تم توثيقه لأول مرة في عام 2015.