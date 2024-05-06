العجمي يحث على مواجهة ارتفاع الأسعار لدعم العمال في عيدهم

أكد الدكتور محمد عادل العجمي، في برنامج ملفات على قناة النيل للأخبار، أهمية مواجهة ارتفاع الأسعار (التضخم) من أجل الشعور بالزيادات التي تمت خلال الفترة الماضية

وأشاد العجمي، بما قامت به رئيس الجمهورية والحكومة خلال السنوات الماضية في ملف العمال وزيادة الأجور من 1200 جنيه عام 2019 إلي 6000 جنيه 2024 وتقترب الزيادة من 600 بالمئة جاء ذلك خلال برنامج ملفات حول القضايا العمالية في عيد العمال على قناة النيل للأخبار تقديم الإعلامي عصام الفرماوي ورئيس تحرير البرنامج فؤاد التوني

وحث الدكتور محمد عادل على أهمية تحويل القرى والتجمعات السكنية إلى تجمعات منتجة في الحروف والمنتجات المختلفة من أجل التصدير للخارج أو توفير سلع يتم استيرادها من الخارج من أجل زيادة موارد الدولة من الخارج

أكد على ضرورة الاهتمام بالعامل المصرى من خلال التدريب التحويلي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وخاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلي جانب الاهتمام بالتعليم الذي يعاني من تحديات كثيرة، مؤكدا على أهمية أن تكون مخرجات التعليم تتوافق مع المستقبل ومتطلبات سوق العمل

وأشار إلى أن قانون العمل يحقق طموح العمال ولكن يجب أن يكون هناك سرعة في التقاضي، خاصة أن القضايا العمالية تأخذ وقتا لحين حصول العامل على حقوقه

ونوه إلى أن القطاع الخاص ما زال لا يطبق الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس الأعلى للأجور، ويجب أن يكون هناك عقوبات رادعة من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأضاف، أن العمال تعرضوا لظروف قاصية خلال الفترة الماضية بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار، والذي جاء بسبب ظروف خارجية منها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على غزة، والتوترات في البحر الأحمر

موضحا أنها كلها عوامل ساهمت في نقص الموارد الأجنبية وزيادة الأسعار مؤكدا على أهمية تضافر جهود الدولة خلال الفترة القادمة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار حتى يشعر العامل بأي زيادة تحدث في المرتبات خلال الفترة المقبلة