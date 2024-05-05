محمد عبده| توقف جميع أنشطته الغنائية لأجل غير مسمى وبروتوكول علاج صارم

جاء خبر إصابة فنان العرب محمد عبده بالسرطان مفاجىء لجمهوره ومحبيه، بالتزامن مع اختفاءه خلال الفترة الماضية، وتوقف عدد من أنشطته الغنائية تحديدًا الحفلات الغنائية المباشرة.

أعلن محمد عبده أنه يتلقى برتوكول صارم للعلاج من السرطان، وكان مصدر مقرب له قد طمأن جمهوره بأن المرض في مراحله الأولى ويحصل على جرعات العلاج الكيماوي في باريس، مع توقف كامل لأنشطته الغنائية لحين تماثله للشفاء وقدرته على العودة للغناء مرة أخرى والوقوف أمام جمهوره.

بصوت يخنقه البكاء، وفي رسالة صوتية أخيرة للشاعر الراحل الأمير بدر بن عبد المحسن، أعلن فنان العرب محمد عبده، تلقيه للعلاج الكيماوي في باريس، بصوتٍ منهك وبالرغم من ذلك طمأنه على حالته وأن المرض في بدايته .

بكاء محمد عبده من العلاج الكيماوي ورسالة أخيرة للراحل بدر بن عبد المحسن

جاءت الرسالة الصوتية من محمد عبده للراحل بدر بن عبد المحسن بكلمات الاشتياق إليه والاطمئنان على صحته بدأها بـ “ياحبيبي يابدر يارفيق العمر”، وفي الثواني الأخيرة من الرسالة أبلغه محمد عبده بتلقي العلاج الكيماوي وقال له "أن الله يحبنا من محبة الله"، وأخذ يلتقط أنفاسه ليمنع صوت دموعه، وختم الرسالة بـ “الله يرعاك ويرعاني”.

كانت هذه الرسالة الأخيرة التي أرسلها محمد عبده إلى الراحل بدر بن عبد المحسن قبل وفاته بأيام، حيث تربطهما علاقة صداقة فنية منذ ستينيات القرن الماضي وحققا سويًا نجاحات غنائية خالدة، خاصةً على مستوى القصائد الوطنية أشهرها “فوق هام السحب”

على ما يبدو أن النصف الآخر من عام 2024، سيستمر دون أغانٍ وحفلات جديدة لفنان العرب محمد عبده، بعد الوعكة الصحية التي ألمت به خلال الشهر الماضي.

تم تأجيل جميع الأنشطة الغنائية لفنان العرب محمد عبده خلال الفترة القادمة، نظرًا لوضعه الصحي، وتم تأجيل جميع الحفلا ت المبشارة التي كان من المفترض إقامتها في البحرين والإمارات.

في ظل اختفاء فنان العرب محمد عبده خلال الفترة الماضية، أعلنت أحد شركات انتاج الموسيقى الكبرى في بيان هام عن مصير الحفلات والإصدارات الغنائية له، خاصة بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وجاء بيان الشركة كالآتي: إلى جمهور ومحبي فنان العرب محمد عبده

تفيدكم مجموعة روتانا للموسيقى ممثلة بإدارة حفلات الفنان ونشاطاته الفنية بانه وبالاتفاق مابين روتانا والفنان سيتم تأجيل جميع النشاطات التي كانت مقررة وعدم الارتباط بأي نشاطات جديدة قادمة حتى إشعار آخر سيتم الإعلان عنها تباعاً، وهذا القرار هو حفاظاً وتقديراً وحرصاً على سلامة فناننا الحبيب.



وبهذه الفترة سيتفرغ إلى أعماله الخاصة وسيضاعف تواجده بالاستديوهات لتنفيذ اغاني جديدة بحاجة الى تركيز ومجهود كبير لإرضاء جمهوره بها عند اصدارها ومنها ستكون فترة راحة ونقاهة وتواجد مع عائلته وأهله واعطائهم وقت أكثر،

والفنان محمد عبده يطمئن جمهوره ويعدهم بأنه سيلقاهم قريباً ولن يتأخر عنهم أبدًا لأنهم كانوا وسيظلون النفس الذي يتنفسه وحب عمره.

الاحتفال باليوبيل الماسي لمحمد عبده في موسم الرياض 2023

كان احتفل موسم الرياض في نهاية العام الماضي باليوبيل الماسي لمحمد عبده على مدار ليلتين، شهدت حضورًا كامل العدد بين أغانيه الكلاسيكية والتراثية السعودية، مع عروض استعراضية باهرة زادت من الجرعة الفنية لأغانيه.

شهد مسرح اليوبيل الماسي لمحمد عبده وجودًا مميزًا للمغنية الفرنسية الشهيرة لارا فابيان، التي قدمت أشهر أغاني الراحلة داليدا Je Suis Malade، في حين شاركها محمد عبده بأغنيته “مجموعة إنسان”.

كما شهد الحفل مشاركة عالمية لعازف التشيللو الكرواتي الشهير "هاوزر"، الذي شارك مع الفرقة الموسيقية بعزف ميدلي لأغاني محمد عبده “صوتك يناديني، الرسايل”.

كما التقى الإعلامي عمرو أديب، الفنان محمد عبده خلال حلقات podcast big time، التي عرضت حلقاته خلال الموسم الرمضاني الماضي، وضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن والكرة والإعلام، على رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، إسعاد يونس، محمد حماقي، النجم العالمي ويل سميث، وغيرهم".