مصرع طالب وإصابة 4 آخرين في حادث مروري بالإسماعيلية

لقي طالب بالمرحلة الثانوية مصرعه وأصيب ٤ آخرون باصابات متنوعة في حادث تصادم مروع وقع منتصف ليلة امس على الطريق الدائري بمدينة الإسماعيلية.

تلقى اللواء هشام مدير أمن الإسماعيلية اخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين ٣ سيارات على الطريق الدائري أمام المسطح الأخضر والحادث اسفر عن مصرع صبي وإصابة آخرون تم نقلهم بواسطة الإسعاف إلى مستشفى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم .فيما نقل جثمان المتوفي إلى مبرد مستشفى الإسماعيلية العام.

واكدت التحريات الأولية أن الحادث تسبب في تحطم ٣ سيارات بالكامل وتم إغلاق الطريق الدائري أمام حركة المرور لحين اجلاء المصابين ورفع أثار الحادث.

وتوافد على موقع الحادث المئات من المواطنين للاطمئنان على ذويهم بعدما أثير وقوع إصابات كبيرة بين أعداد من الشباب.

ويعد الطريق الدائري من أكثر الطرق الداخلية بمدينة الإسماعيلية التي تشهد حوادث الطرق بسبب السرعة الزائدة والتخطي.

ويربط الطريق الدائري أحياء مدينة الإسماعيلية القديمة والحديثة وينتهي عند ضفة قناة السويس الغربية ليتقاطع مع طريق قناة السويس المتاخم لكوبري الشهيد أحمد منسي أعلى قناة السويس والمؤدي إلى شبه جزيرة سيناء.