شعبة المواد الغذائية: الفسيخ والرنجة متوفرين بالأسواق وارتفاع التكاليف وراء زيادة الأسعار

أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية أن الفسيخ والرنجة كلها متوفرة في الأسواق، موضحا أن أسعار الرنجة تتراوح بيم 120 الى 180 جنيه في الأسواق ، أما الفسيخ فيتراوح سعره بين 400 جنيه و450 جنيها مقابل 220 و275 جنيها العام الماضي، حسب المناطق، بزيادة 175 جنيها.



أرجع المنوفي، زيادة أسعار الرنجة والفسيخ هذا العام نتيجة ارتفاع تكليف الإنتاج من ملح وكركم ومستلزمات تعبئه وتغليف مقارنة بمستواها العام الماضي.

وبالنسبة للإختيار نصح المنوفي ان تكون الاسماك مجمدة في حراره 18 تحت الصفر وأن يتم شراء الأسماك المملحة قبل شم النسيم بعدة أيام ووضعها في الفريزر لقتل الميكروبات أو الطفيليات بها.، وأن يكون الشراء من مكان موثوق منه وله سمعة طيبة.

أضاف، يجب اختيار السمكة التي تخلو من عكارة العين وتكون عينها مفتوحة وواضحة، وجسمها يخلو من الانتفاخ، وجلدها سليم غير متشقق أو مجعد، ورائحتها تخلو من العفونة المنفرة، ولحمها متماسك غير مهترئ ولونه وردي بالنسبة للفسيخ أو ذهبي بالنسبة للرنجة وألا يكون اللون أصفر غامق أو بني وتخلو من أي بقع سوداء أو عفن أبيض.

أكد المنوفي، أن إنتاج مصر من الأسماك يشكل عام بلغ حوالي 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85%، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.

وأكد أن وصول مصر لمرحلة الاكتفاء الذاتي في الإنتاج السمكي بسبب المشروعات السمكية الكبرى التي نفذت والجاري تنفيذها.

وإلى جانب التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي، تبنت الدولة المشروع القومي لتنمية وتطوير البحيرات (المنزلة، البرلس، مريوط، البردويل)، وتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى نحو 90% في أفضل أحوالها.