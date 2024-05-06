فوائد وأضرار تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

يحتفل المصريون اليوم الإثنين بشم النسيم، و أعياد الربيع، حيث يرجع بداية الاحتفال إلى ما يقرب من خمسة آلاف عام، وبالتحديد إلى أواخر الأسرة الثالثة الفرعونية، إذ سُمي بذلك الاسم نسبة للكلمة الفرعونية "شمو"، التي ترمز إلى بعث الحياة عند المصريين القدماء.



ويعد تناول الفسيخ والرنجة " الأسماك المملحة" رمز الاحتفال بشم النسيم، بل من أبرز العادات والطقوس المصرية منذ عهد الفراعنة والتي توارثتها الأجيال على مر العصور، فضًلا عن الخروج إلى المتنزهات والحدائق للاستمتاع بأجواء الربيع في هذا اليوم.



فوائد تناول الفسيخ والرنجة



الفسيخ والرنجة من المأكولات الغنية بالبروتين الذي يعتبر ضروريًا لبناء وصيانة الأنسجة في الجسم، مثلهم في ذلك مثل اللحوم.

تحتوي الأسماك المملحة على نسب عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3 التي تعتبر مفيدة للصحة القلبية، والصحة الجسم بشكل عام

يعتبر السمك المملح خاصة الرنجة والفسيخ فاتح للشهية

يحتوي الفسيخ والرنجة على مستويات عالية من الكالسيوم والفسفور

كما تحتوي على مضادات الأكسدة مفيدة لصحة الجسم

أضرار الافراط في تناول الفسيخ والرنجة

ارتفاع ضغط الدم وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الملح

ارتفاع مستوي الكوليسترول

قد يحدث ضيق في التنفس لبعض الأحيان وألم في الصدر

الشعور بالانتفاخ والحموضة التي قد تطور في بعض الحالات لتصبح نزلة معوية

تضر بالصحة قد تحتوي الأسماك المملحة على مواد حافظة.

الأسماك المملحة تحتوي عادة على نسب عالية من الصوديوم الذي إذا تم استهلاكه بكميات كبيرة يمكن أن يزيد من ضغط الدم ويؤدي إلى مشاكل صحية.