تأثير الإفراط في تناول الألياف على جسمك

يحتاج جسم الإنسان إلى العديد من العناصر الغذائية الهامة ومنها الألياف، كونها نوع من الكربوهيدرات، ولكن هناك تحذيرات من الإفراط فيها لأن بعضها لا يمكن لجسمنا هضمها.

ووفق لموقع " healthshots" فالألياف لها الكثير من الفوائد الصحية منها:

تساعد على فقدان الوزن.

تساهد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

تعزيز صحة الأمعاء.

إذا كنت تعاني من مشاكل مثل الإمساك أو الإسهال، فقد يُطلب منك إضافة المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي لتقليل الأعراض.

تأثير الاكثار من تناول الألياف

وبالرغم من تلك الفوائد السابق ذكرها، إلا أنك قد تواجه مشكلات صحية إذا لم تكن حذرًا وتفرط في تناول الألياف، ومن بين تلك المشاكل الصحية الأتي:

فقر الدم، الذي يشير إلى انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء السليمة، يمكن أن يجعلك تشعر بالضعف والتعب، فالكثير من الألياف يمكن أن تعيق امتصاص الحديد، مما يؤدي إلى فقر الدم. هشاشة العظام، لأن بعض الألياف تؤثر على الكالسيوم، وتعيق امتصاصه. وانتفاخ البطن إذا تناولت فجأة الكثير من الألياف، فقد يسبب ذلك الغازات والانتفاخ، لأن بكتيريا الأمعاء تخمر الألياف غير المهضومة في القولون. نقص المعادن زيادة تناول الألياف تعيق الامتصاص الصحيح للمعادن التي يحتاجها الجسم. تتأثر المعادن مثل الحديد والكالسيوم والزنك باستهلاك الكثير من الألياف. الإمساك إذا كان لديك المزيد من الألياف وكمية أقل من الماء، يؤدي ذلك إلى الإمساك.

إذا كنت تعاني من هذه المشكلات، فتناول المزيد من السوائل، وقلل كمية الألياف التي تتناولها تدريجيًا.