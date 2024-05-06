بشير التابعي: مدرب الزمالك عليه تفسير اختيارته في التشكيل

أكد بشير التابعي نجم الكرة المصرية السابق، أن جوزيه جوميز المدير الفني الحالي للزمالك، كان يسعى وراء الخسارة منذ أكثر من مباراة، وفعل المستحيل لكنه لم يفلح إلا في لقاء سموحة، مشيراً إلى أن الزمالك تخطى عقبات كثيرة باللاعبين رغم اخطاء المدرب البرتغالي.

وحقق فريق سموحة فوزا مثيرا على الزمالك بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ونجح فريق سموحة فى التقدم بهدف.

وقال بشير التابعي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "لا أعرف السبب وراء ما قام به جوميز في لقاء الزمالك وسموحة، وهو ساعد على الخسارة، واحمد سامي مدرب جيد يستحق الاشادة".

وأضاف: "هناك عوامل كثيرة ساعدت علي معلول للتألق وبناء تاريخ مع الأهلي، كما أنه لاعب ملتزم ولديه طموح كبير، ومسألة تجديد عقده أصبحت ضرورة خصوصا بعدما تعرض محمد شكري لقطع في الرباط الصليبي".

وواصل: "هل هناك توجيه معين لـ جوميز بعدم مشاركة محمود علاء بشكل أساسي مع الزمالك، وحتى لو حدث ذلك فهو أمر خاطئ بالنسبة للمدير الفني أن يتلقى أي توصية باستبعاد لاعب، وجوميز بحاجة لتقديم تفسيرات حول اختياراته في تشكيل الزمالك".

وأكمل: "ياسر حمد مدافع الزمالك كانوا يتحدثون عنه بأنه أقل من المستوى وسيرحل مع نهاية الموسم، لكن الفريق كله لم يكن جيدا امام سموحة باستثناء ناصر ماهر".

وأشاد التابعي، بمستوى محمود متولي لأنه لاعب جيد ويبدأ الهجمة بشكل رائع، لكن الأزمة تكمن في غيابه الكثير بسبب الاصابات التي تعرض لها وهي أمور قدرية. موضحا أن محمد عبدالمنعم من أبرز مزاياه التسليم والتسلم بشكل رائع وبناء الهجمة".

وتابع: "مباراة نهائي الكونفدرالية، العامل الرئيسي على اللاعبين، لابد أن يقاتلوا من أجل الفوز بها، المدرب سيرحل لكن اللاعب باقٍ مع الفريق وكل عناصر الفريق لابد أن تصنع التاريخ مع الزمالك بالفوز باللقب".

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

أعلن كاف موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان القادمة في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024، حيث من المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره نهضة بركان يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 ضمن مباراة الذهاب، بينما تقام مباراة الإياب بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024.