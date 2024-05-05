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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ريال مدريد يستعد لتقديم عرضا مغريا لتجديد عقد مدافعه

فيرلان ميندي
فيرلان ميندي

كشفت وسائل اعلام اسبانية عن استعداد نادي ريال مدريد الأسباني لتقديم عرض لمدافعه الفرنسي فيرلان ميندي لتجديد تعاقده خلال الصيف المقبل .

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وكانت تقارير عديدة تداولت في الأيام الأخيرة عن وجود اتصالات بين ناديي ريال مدريد و بايرن ميونخ للانتقال فيرلان ميندي إلى الفريق البافاري ضمن صفقة انتقال نجم بايرن ميونخ ومنتخب كندا الفونسو ديفيز إلى نادي ريال مدريد الأسباني الا ان التقدم في المفاوضات حول الفونسو ديفيز متوقف تماما مما دفع ريال مدريد للتفكير في تجديد التعاقد مع مدافعه الفرنسي الدولي .

وقالت صحيفة الماركا الاسبانية ان كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد كان طوال الموسم الماضي غير مقتنع على الإطلاق بمستوى فيرلان ميندي وقدراته الدفاعية خاصة في المباريات الكبرى الا انه هذا الموسم قدم فيرلان ميندي مستويات كبيرة مما دفع كارلو انشيلوتي للتأكيد على ضرورة التأكيد على تجديد التعاقد مع ميندي .

وأضافت صحيفة الماركا : ريال مدريد يرغب في تمديد التعاقد مع فيرلان ميندي حتى عام ٢٠٢٨ حيث ينتهي تعاقده الحالي ٢٠٢٥ الا ان معلومات وصلت لإدارة ريال مدريد بوجود اتصالات من عدد من الاندية الانجليزية معه جعلت ادارة ريال مدريد تضع اولوية تجديد التعاقد مع ميندي .

 

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