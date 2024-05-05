قصور الغدة الدرقية يمنع الأشخاص من فقدان الوزن

تحدثت الدكتورة أرمين أفونينا عن المشاكل الصحية التي تمنع الأشخاص من فقدان الوزن رغم الجهود التي يبذلونها، ولا يمكن النجاح في فقدان الوزن الزائد عن طريق خفض السعرات الحرارية وممارسة الرياضة إلا في حالة عدم وجود أمراض مزمنة غير معالجة في الجسم.

في بعض الأمراض، قد تكون محاولة إنقاص الوزن مهمة مستحيلة دون الحصول على العلاج أولاً ومن بينها، سمت الطبيبة أفونينا مشاكل الغدة الدرقية، وعلى وجه الخصوص، قصور الغدة الدرقية، حيث يحدث قصور في الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى عدم كفاية إنتاج هرموناتها.

وفي الوقت نفسه، تتباطأ أيضًا عمليات التمثيل الغذائي، ولا يستخدم الجسم السعرات الحرارية التي يتلقاها من الطعام بشكل كامل لإنتاج الطاقة ونتيجة لذلك، تتراكم الأنسجة الدهنية بشكل أسرع ويتم استهلاكها بشكل أبطأ.

فرط برولاكتين الدم، الذي يتميز بمستويات عالية جدًا من هرمون البرولاكتين في الدم، يمكن أن يتداخل أيضًا مع فقدان الوزن.

وأوضحت الطبيبة لـ "لايف" أنه إذا ارتفع هرمون البرولاكتين، فإن إنتاج الهرمونات الجنسية ينخفض، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، يتم ملاحظة مشاكل الوزن وصعوبة فقدان الوزن مع مقاومة الأنسولين، وهو اضطراب يعني أن خلايا الجسم تفقد حساسيتها لهرمون الأنسولين سبب آخر محتمل لهذه المشاكل هو فرط الكورتيزول (الإنتاج المفرط للكورتيزول).

قصور الغدة الدرقية

يحدث قصور الدرقية عندما لا تفرز الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمون الدرقي ويُطلق على هذه الحالة أيضًا نقص نشاط الغدة الدرقية، قد لا يسبب قصور الدرقية أعراضًا ملحوظة في مراحله المبكرة، إلا أنه قد يؤدي بمرور الوقت عند عدم علاجه إلى مشكلات صحية أخرى، مثل ارتفاع مستوى الكوليسترول ومشكلات القلب.

تُستخدم تحاليل الدم لتشخيص قصور الدرقية وعادةً ما يتميز العلاج بالهرمون الدرقي بالبساطة والأمان والفاعلية فور تحديدك أنت وطبيبك الجرعة المناسبة لك.

تعتمد أعراض قصور الدرقية على مدى شدة الحالة عادة ما تبدأ المشكلات في الظهور ببطء، وغالبًا ما تستغرق عدة سنوات.

في البداية قد تلاحظ بالكاد أعراض قصور الدرقية، مثل الإرهاق وزيادة الوزن. وربما تعتقد أن هذا جزء مما يحدث مع التقدم في السن. ولكن مع استمرار تباطؤ عملية الأيض، قد تظهر عليك مشكلات أكثر وضوحًا.