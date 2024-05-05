إصابة محمد عبده بالسرطان ويخضع للعلاج في باريس

أعلن المطرب السعودي الشهير محمد عبده، إصابته بمرض السرطان، وكشف عن الأمر في رسالة صوتية سجلها مع الراحل الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن قبل وفاته.

وأوضح محمد عبده، أنه تم تشخيصه بالسرطان في مراحله المبكرة، وأنّه يخضع حاليًا للعلاج في باريس.

وكان حرص الشاعر السعودي صالح الشادي، على طمأنة الجمهور بشان الحالة الصحية للفنان محمد عبده الذي تعرض لوعكة صحية.

وكتب على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة X - تويتر سابقاً: "الصديق الغالي الأستاذ الفنان ‎محمد عبده بخير وعافية، وصلني صوته مطمئنا جمهوره ومحبيه الآن، ويعيش حالة نقاهة بعد تعرضه لوعكة خفيفة نتيجة تغير الجو، بعد عودته من العمرة، نسأل الله أن يتقبل، وأن يتمم عليه الشفاء، وأن يمده بالصحة والعافية وراحة البال".

يا عافية قومي

وكان طرح محمد عبده ألبومه الأخير "يا عافية قومى"، من ألحان الموسيقار طلال وضم الألبوم 11 أغنية منها وين الدليل، يا غافية قومي، استطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت.

محمد عبده

الحالة الصحية لمحمد عبده

وكان عبد الرحمن ابن الفنان الكبير محمد عبده، طمأن جمهور فنان العرب على حالة والده الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الشهور الماضية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

أحدث أغاني محمد عبده

وكانت أحدث أغاني محمد عبده، من خلال أغنية الملامح، التي نجحت وتخطت أكثر من الـ 800 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

محمد عبده

وتقول كلمات الأغنية كالتالي: "الملامح .. تسأليني .. ليه في صوتي .. من احزانك ملامح ليه في صمتي .. من سكوتك ملامح وليه .. أنا وأنتي تجمعنا مداين عشق وليه .. فينا من بعض حزن الملامح لأن أنتي هو أنا .. وبيننا سر التشابه لأننا نفهم بعضنا .. وعشقنا يمطر سحابه يا ملامح أسمي .. من بين الحروف يا أمنياتي .. وصحوة الحلم المسافر .. في حياتي .. وفي ظلام الخوف ... يا ارتعاشات الهدب .. وعشق عمره ما انكتب .. كل عمري لك وفيك وكل غربات التعب إيه أحبك .. بالكلام اللي بقلبي بس أنا ماقلت لك.