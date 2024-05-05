لأصحاب وظائف المكاتب.. 4 طرق فعالة تمنع زيادة الوزن مع قلة الحركة

إحدى المخاوف الصحية الشائعة بين العاملين في المكاتب هي زيادة الوزن، والتي يمكن أن تنجم عن نمط حياة ثابت وعادات غذائية غير صحية.

طرق فعالة لمكافحة زيادة الوزن مع قلة الحركة

ومع ذلك، هناك خطوات يمكن اتخاذها دون التأثير على الالتزامات المهنية، وفقًا لـ"Onlymyhealth".

١- الفترات القصيرة من الراحة والحركة المنتظمة

يمكن أن تكون أخذ فترات قصيرة من الراحة والتحرك أثناء اليوم مفيدة جدًا. يمكنك ضبط المنبه لتذكيرك بأخذ فترات قصيرة للوقوف، التمدد، أو المشي. هذه الفترات الصغيرة ليست فقط تساعد على تحسين عملية الهضم والتمثيل الغذائي، ولكنها أيضًا تقلل من تصلب العضلات وتحسن الصحة العامة.

٢- التغذية الواعية

ينصح بعدم تناول الطعام أثناء العمل أو الاجتماعات. بدلاً من ذلك، يجب أن تخصص وقتًا لتناول الطعام بعيدًا عن مكتب العمل. كما يجب عليك الاستماع لإشارات الجوع في جسمك وتجنب الأطعمة غير الصحية، واختيار الخيارات الغذائية الصحية مثل الفواكه، والمكسرات، والزبادي.

٣- الترطيب

البقاء جيد الترطيب أمر أساسي للصحة العامة ومنع زيادة الوزن. يمكنك الحفاظ على زجاجة ماء قابلة لإعادة التعبئة على مكتبك وشرب الماء بانتظام طوال اليوم. يمكن أن يساعد شاي الأعشاب في تحفيز شرب المزيد من السوائل، ويجب تقليل تناول المشروبات السكرية.

٤- تناول وجبات خفيفة صحية

إحدى المخاوف الصحية الشائعة بين العاملين في المكاتب هي زيادة الوزن، والتي يمكن أن تنجم عن نمط حياة ثابت وعادات غذائية غير صحية. ينبغي توفير خيارات غذائية صحية في مكتبك لتجنب تناول الوجبات السريعة والغير صحية. اختر وجبات خفيفة تحتوي على الألياف، والبروتين، والفيتامينات، مثل الجزر مع الحمص، والزبادي اليوناني مع التوت، والمكسرات المشكلة.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك الحفاظ على وزن صحي دون التأثير على أدائك المهني.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.