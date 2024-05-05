متى شرب القهوة يهدد الصحة؟.. عدد الفناجين المسموح بتناولها حفاظًا على الصحة

مشروب القهوة واحدًا من أكثر المشروبات شعبية حول العالم، بفضل طعمه الفريد وتأثيره المنشط، ولكن هل هو فعلا مفيد في الصباح؟

فوائد وأضرار القهوة

الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، تشير إلى أن القهوة تحتوي على الكافيين، وهو منبه طبيعي يمكن أن يعزز النشاط العقلي والجسدي في الصباح، كما يساعد في منع تكون حصوات المرارة ويقوي الأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، يشير بعض البحوث إلى أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكري والاكتئاب ومرض ألزهايمر، بالإضافة إلى بعض أنواع السرطان مثل سرطان الجلد والثدي والبروستاتا.

منظمة الصحة العالمية توصي بتناول كمية لا تتجاوز 400 ملجم من الكافيين يوميًا، ما يعادل 2-4 فناجين من القهوة.

ويجب مراعاة أن الكافيين موجود أيضًا في المشروبات الأخرى مثل الشاي والكاكاو والمتة.

مع ذلك، تختلف حساسية الكافيين من شخص لآخر، حيث يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من الصداع والغثيان وتسارع ضربات القلب بعد تناول كمية قليلة من القهوة. لذا، من المهم تجربة كمية معينة لمعرفة التأثير على الجسم، مع الالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية.

بالنسبة لتناول القهوة على معدة فارغة، فإنه قد يؤدي إلى زيادة الأعراض المعوية مثل حرقة المعدة والارتجاع، لذا من الأفضل شربها بعد تناول الطعام. ومن المفضل تناولها مع الحليب أو كريمة قليلة الدسم لتقليل التأثير السلبي على المعدة، مع مراعاة أن الحليب والكريمة يمكن أن يزيدان من مستويات الكوليسترول.

أما إضافة السكر والحلويات إلى القهوة، فقد يؤثر سلبا على الصحة العامة وصحة الأسنان، لذا ينصح بتجنبها قدر الإمكان.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.