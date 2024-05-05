نقص عنصر مهم وراء شعور الشراهة تجاه أكل الشوكولاتة

تقول الدراسات إن الرغبة المفرطة في تناول الشوكولاتة قد تكون نتيجة لنقص المغنيسيوم في الجسم، فهو أساسيًا لإنتاج الطاقة وتحسين وظيفة العضلات والأعصاب، فضلاً عن دوره في تنظيم المزاج وضغط الدم ودعم الجهاز المناعي.

مضاعفات نقص المغنيسيوم

وبالتالي، عندما يكون هناك نقص في المغنيسيوم، يميل الأشخاص إلى تناول الشوكولاتة بكميات كبيرة لتعويض هذا النقص.

أظهرت دراسة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية أن الأفراد الذين يعانون من نقص المغنيسيوم كانوا أكثر عرضة للرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة. لذا، من المهم إجراء فحص لقياس مستويات المغنيسيوم في الجسم ومحاولة تعويض هذا النقص من خلال تضمين الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم في النظام الغذائي اليومي، مثل المكسرات والبذور والخضروات الورقية.

عندما تزيد الكميات المألوفة من الشوكولاتة عن الحدود المعقولة، يمكن أن يكون هذا إشارة إلى نقص المغنيسيوم في الجسم.

إضافة إلى ذلك، يمكن تناول مكملات المغنيسيوم إذا كانت الحاجة ملحة. باتباع هذه الإجراءات، يمكن الحد من النهم الشديد في تناول الشوكولاتة وتحسين الصحة العامة والمزاج.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.