رئيس جامعة أسيوط يزور كنائس "مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأبنوب"

زار الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد ٥ من مايو؛ كنائس "مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأبنوب"، و"مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط"، و"مطرانية الأقباط الكاثوليك"، و الكنيسة الإنجيلية الأولى، والثانية؛ لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كان في استقبال الدكتور المنشاوي لدى وصوله إلى مقر "مطرانية الأقباط الأرثوذكس" بأبنوب؛ قداسة الأنبا بسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل بأبنوب، والآباء الأساقفة؛ وذلك وسط حالة من الترحيب.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ على عمق مشاعر الأخوة، والمودة التى تجمع بين جموع أفراد الشعب المصري، على اختلاف دياناته، ومذاهبه، مشيراً إلى حرص جامعة أسيوط، على مشاركة الأخوة المسيحيين؛ أعيادهم، وتقديم التهاني؛ للتعبير عن روح المحبة، والتسامح، والإخاء، والوحدة الوطنية بين شركاء الوطن، وهو ما يعد دليلاً على قوة ، ووحدة الشعب المصري، وتآلفه.

وتمنى الدكتور المنشاوي؛ أن يتحقق الخير للجميع، ونُحقق معًا - مسلمين، ومسيحيين- ما نصبو إليه لبلدنا؛ نحو المزيد من التقدم، والرقي، والازدهار ؛في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، داعيًا الله- عز وجل- أن يحفظ مصرنا الحبيبة، وأن يبقي وطننا الغالي- دائمًا، وأبدًا- رمزًا للوحدة، والأمن، والأمان، والسلام، والمحبة.

كما توجه رئيس جامعة أسيوط إلى "مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط"، وكان فى استقباله الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها؛ وذلك بمشاركة الوفد الطلابي الروسي بجامعة أسيوط.

وقام الدكتور أحمد المنشاوي؛ بزيارة كنيسة "مطرانية الأقباط الكاثوليك"، وكان في استقباله؛ الأنبا دانيال لطفي، وأعقبها زيارة؛ لمشاركة الكنيسة الإنجيلية الثانية؛ أفراحها، وتهنئة للقس رفيق ثابت راعي الكنيسة، ثم زيارة الكنيسة الإنجيلية الأولى، وتقديم التهنئة للقس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى.



ومن جانبهم، وجه السادة القساوسة، وقادة كنائس أسيوط؛ الشكر لرئيس جامعة أسيوط؛ لحرصه على الزيارة، وتقديم التهنئة بالعيد، والذى يدل على قوة العلاقات، والترابط بين أبناء الشعب المصري؛ بكل طوائفه، ويعبر عن روح المحبة، والوحدة بين نسيج الوطن الواحد، مشيدين- كذلك- بمكانة جامعة أسيوط، والتي تعد فخر محافظات صعيد مصر.

شارك فى الزيارة وفد من جامعة أسيوط ضم؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، والدكتور وديع مكسيموس عميد كلية التربية الأسبق، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة.