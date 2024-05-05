محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التقدم لطلبات التصالح

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية جاهزية المراكز التكنولوجية بجميع احياء المحافظة لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء اعتبارا من بعد غدا الثلاثاء القادم وفق القانون 187 لسنة 2023، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمقر المركز التكنولوجى الاستعدادات والتجهيزات النهائية للبدء في تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، في جميع المراكز التكنولوجية بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب.

وشدد على جميع رؤساء الاحياء بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وأوضح المحافظ أنه تم التنبيه على رؤساء الأحياء وجميع قيادات المحافظة بالمتابعة اللحظية لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

كما شدد المحافظ على تذليل جميع العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

أكد المحافظ تضافر كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين أثناء تقدمهم بطلبات التصالح ، من خلال تخصيص شباك لتلقى الطلبات وتعليق بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية باحياء المحافظة لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة ضمن ملف التصالح، فضلا عن تجهيز أماكن لانتظار المواطنينو

وأشار المحافظ إلى توجيهاته بتشكيل لجان عليا، ولجان فنية وفرعية ولجان البت ولجان التظلمات، طبقًا للقانون ،فضلاً عن عقد ورش عمل لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وأكد أهمية سرعة انهاء اجراءات التصالح وتسريع وتيرة الإنجاز بملف التصالح ،الذي يعتبر أحد المهام الحيوية التي تأتي في مقدمة أولويات الدولة ،لضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .