الأحد 05 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

ناهد السباعي بفستان سناوي مبهج تحتفل بشم النسيم

ناهد السباعي
ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها بمجموعة من صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

 الفنانة ناهد السباعي

وبدت ناهد السباعي بإطلالة صيفية مميزة، حيث ارتدت فستان قصير فضفاض، صمم من قماش القطن الأبيض وطرز ببعض الخيوط الملونة على الطراز السيناوي لتحتفل بأجواء شم النسيم في قارب بالنيل  في أسوان واعلى القمام الجبلية.

 الفنانة ناهد السباعي

وتزينت ببعض الإكسسوارات الفضية المرصعه بحبات الكريستال.

واختارت قبعة من الخوص لتزين خصلات شعرها الذهبي المموج القصير ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها الخمرية مع الكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

 

 الفنانة ناهد السباعي

ناهد السباعي

ناهد السباعي من مواليد 25 مايو 1987 ، ممثلة مصرية. شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية أبرزها هبة رجل الغراب، كما أنها شاركت في فيلم عالمي بعنوان «بعد الموقعة» وفاز في مهرجان كان عام 2012.

 الفنانة ناهد السباعي

حياتها الخاصة

هي حفيدة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان والدتها هي المنتجة ناهد فريد شوقي خالتها الممثلة رانيا فريد شوقي.

 

 الفنانة ناهد السباعي

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