منها تورم البطن .. تعرف على أعراض التهاب البنكرياس

التهاب البنكرياس هو حالة تتميز بالتهيج والتورم في البنكرياس، ويمكن أن يكون خطيرًا ويستدعي رعاية طبية فورية.

ومن بين الأعراض الشائعة للتهاب البنكرياس الاتي:



آلام البطن الحادة: تعتبر الآلام في منطقة البطن العليا أحد أعراض التهاب البنكرياس الشائعة، قد تكون الآلام حادة ومستمرة وتتفاقم بعد تناول الطعام، وقد تمتد إلى الظهر.

اضطرابات الجهاز الهضمي: يمكن أن يصاحب التهاب البنكرياس اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الغثيان والقيء وفقدان الشهية، قد يكون هناك أيضًا إسهال أو إمساك.

ارتفاع في درجة الحرارة: قد يصاحب التهاب البنكرياس ارتفاعًا في درجة الحرارة، وقد يشعر المريض بالحمى والقشعريرة.

ابتعاد عن الوزن: قد يلاحظ المريض فقدانًا ملحوظًا في الوزن، حيث يمكن أن يؤثر التهاب البنكرياس على قدرة الجسم على هضم الطعام وامتصاص المغذيات.



تورم البطن: في بعض الحالات، قد يلاحظ تورمًا في منطقة البطن نتيجة انتشار التورم إلى أنسجة البطن المحيطة.

إذا كانت لديك أعراض تشير إلى التهاب البنكرياس، فمن الضروري التوجه للحصول على رعاية طبية فورية.