الأحد 05 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزارة الداخلية السعودية تُقيم معرضًا لتعزيز السلامة المرورية

وزارة الداخلية السعودية
وزارة الداخلية السعودية

تقيم وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية معرضاً توعوياً لتعزيز السلامة المرورية والالتزام بقواعد السير على الطرق لحفظ الأرواح وحماية الممتلكات، خلال الفترة 5-9 مايو 2024، بمجمع الرياض بارك في مدينة الرياض.

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وتستعرض الوزارة للزوار تطبيقات الذكاء الاصطناعي وخدماتها الإلكترونية، والتعريف بآلية تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة (50%)، والمادة (75) من نظام المرور، والتوعية بأبرز مسببات الحوادث على الطرقات، وحث قائدي المركبات على الالتزام بالقوانين والأنظمة.

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