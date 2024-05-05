وزارة الداخلية السعودية تُقيم معرضًا لتعزيز السلامة المرورية

تقيم وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية معرضاً توعوياً لتعزيز السلامة المرورية والالتزام بقواعد السير على الطرق لحفظ الأرواح وحماية الممتلكات، خلال الفترة 5-9 مايو 2024، بمجمع الرياض بارك في مدينة الرياض.



وتستعرض الوزارة للزوار تطبيقات الذكاء الاصطناعي وخدماتها الإلكترونية، والتعريف بآلية تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة (50%)، والمادة (75) من نظام المرور، والتوعية بأبرز مسببات الحوادث على الطرقات، وحث قائدي المركبات على الالتزام بالقوانين والأنظمة.