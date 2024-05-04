قصواء الخلالي: الشيخ إبراهيم العرجاني رجل يخدم بلده وكان كتف فى كتف مع الشهيد منسي



قالت الإعلامية قصواء الخلالي، أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا شرفيا لاتحاد القبائل العربية تقدير واحترام له، مؤكدا على أن الرئيس السيسي لن يخذل اتحاد القبائل، ولا اعلم سر اعتراض البعض على اختيار اتحاد القبائل العربية للرئيس السيسي رئيسا شرفيا وبناء مدينة تحمل اسمه فى سيناء.

وأضافت خلال برنامج "فى المساء مع قصواء"، الذي يعرض على قناة cbc: "نحن نتحدث بموضوعية من أجل هذا البلد.. والتنمية فى سيناء كبيرة وشاملة فى عهد الرئيس السيسي.. والشيخ إبراهيم العرجاني شيخ قبائل سيناء وله دور وطني كبير والأمور تتم بشفافية ووضوح وأمام الجميع وكافة وسائل الإعلام.. والبعض يتحدث عن أمور قديمة للشيخ إبراهيم العرجاني، وهو حاصل على عفو فى عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.. والشيخ إبراهيم العرجاني قيمة كبيرة عند البدو وطالبوا بالإفراج عنه لأنه قيمة كبيرة لديهم".

وتابعت الإعلامية قصواء الخلالي: "الشيخ إبراهيم العرجاني رجل يخدم بلده وصدر قرار بالعفو عنه.. والدولة وأجهزة القوات المسلحة تدعم المحافظات الحدودية وتم إنصافهم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وهناك صورة واضحة للشيخ إبراهيم العرجاني مع الشهيد الرمز أحمد المنسي.. ودي صورة كتف فى كتف تؤكد انحيازه للوطن والجيش فى الحرب على الإرهاب ثم بدأ الشيخ إبراهيم العرجاني فى التنمية والبناء والتعمير داخل سيناء".