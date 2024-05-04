أنشيلوتي يتخطى زيدان.. ويطارد مدرب الريال التاريخي

واصل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تحقيق النجاح مع فريق ريال مدريد، حيث قاده للفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه.

وبهذا التتويج، أصبح أنشيلوتي ثاني أكثر مدرب تتويجًا بالألقاب، مع ريال مدريد بعد تحقيقه 12 لقبًا في جميع البطولات.

لينفرد الأيطالي بوصافة قائمة تاريخية ويتخطى الفرنسي زين الدين زيدان، الذي توقف رصيده عند 11 لقبًا مع الفريق الملكي، ويحتل حاليًا المركز الثالث.

ويُعد ميجيل مونيوز المدرب الأكثر نجاحًا مع ريال مدريد، يحمل الرقم القياسي برصيد 14 لقبًا في الستينيات والسبعينيات.

وتمكن المدرب الإيطالي من تجاوز حاجز الـ 200 انتصار كمدرب مع المرينجي، رغم خوضه أقل من 300 مباراة مع الريال في 5 مواسم.

أنشيلوتي

بطولات أنشيلوتي مع الريال

وحقق أنشيلوتي العديد من الألقاب مع ريال مدريد، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا (2)، كأس العالم للأندية (2)، كأس السوبر الأوروبي (2)، الدوري الإسباني (2)، كأس الملك (2) وكأس السوبر الإسباني (2).

ويتنافس ريال مدريد على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مما يمكن أن يزيد من عدد الألقاب التي حققها أنشيلوتي ويقترب من رقم القياسي لـ مونيوز.

وتعتبر هذه الولاية الثانية له مع النادي الملكي، حيث قاد الفريق بين عامي 2013 و2015 وحقق العديد من الألقاب، على رأسها دوري أبطال أوروبا مرتين في عامي 2014 و2022.

أنشيلوتي

ويُذكر أن قد تم تجديد عقد أنشيلوتي، مع ريال مدريد في ديسمبر الماضي، لمدة موسمين إضافيين حتى عام 2026، مما يجعله أقرب من تسجيل أسمه كأكثر مدرب تحقيق للبطولات داخل أسوار البرنابيو.