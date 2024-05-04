الببغاوات تستمتع بالدردشة المرئية مع أصدقائها على Messenger

الببغاوات مخلوقات اجتماعية بالفطرة. في الأسر، حيث لا يكون لديهم عادةً قطيع للتفاعل معه، يمكن أن يمثل ذلك بعض التحديات الحقيقية لإبقائهم سعداء وصحيين. لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن التكنولوجيا قد تكون قادرة على مساعدتهم في تلبية المزيد من احتياجاتهم الاجتماعية. قامت دراسة جديدة (صغيرة جدًا) أجراها باحثون في جامعة جلاسكو وجامعة نورث إيسترن بمقارنة استجابات الببغاوات عندما أُعطيت خيار الدردشة المرئية مع الطيور الأخرى عبر Meta's Messenger مقابل مشاهدة مقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا. ويبدو أن لديهم تفضيلًا للمحادثات في الوقت الفعلي.

يعتمد البحث على النتائج التي توصلت إليها سلسلة من الدراسات الصغيرة على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك دراسة قام فيها الفريق بتدريب الببغاوات الأليفة على إجراء مكالمات فيديو مع بعضها البعض (بمساعدة بشرية) وأخرى حيث تم تعليمهم ممارسة ألعاب الكمبيوتر اللوحي. وفي آخر تجربة، تم إعطاء تسعة من أصحاب الببغاوات أقراصًا لإعدادها لحيواناتهم الأليفة، ثم تمت مراقبتها لمدة ستة أشهر. خلال تلك الفترة، تمكنت الببغاوات - التي تم تقديمها لبعضها البعض في البداية عبر دردشة الفيديو - من المشاركة في مكالمات فيما بينها لمدة تصل إلى ثلاث ساعات على مدار 12 جلسة. تضمنت نصف هذه الجلسات مقاطع فيديو مسجلة مسبقًا، بينما كان النصف الآخر عبارة عن محادثات فيديو مباشرة عبر Messenger.

أفاد مقدمو الرعاية، الذين سجلوا الجلسات، أن الطيور بدت أكثر تفاعلاً أثناء التفاعلات الحية. لقد بدأوا المزيد من النداءات في تلك السيناريوهات، وقضوا وقتًا أطول في المتوسط في التعامل مع الطيور على الطرف الآخر.



في كل جلسة، سُمح للببغاوات بإجراء ما يصل إلى مكالمتين، ووجد الباحثون أن أولئك الذين يتحدثون عبر Messenger وصلوا إلى هذا الحد بنسبة 46% من الوقت، مقارنة بنصف ذلك تقريبًا عندما كانوا يشاهدون مقاطع فيديو مسجلة مسبقًا. بشكل عام، أمضوا 561 دقيقة في محادثة الفيديو على Messenger مقارنة بـ 142 دقيقة فقط في مشاهدة مقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا.

قالت الدكتورة إيلينا هيرسكيج دوغلاس: "يبدو أن مظهر "الحيوية" قد أحدث فرقًا في تفاعل الببغاوات مع شاشاتها"، على الرغم من الإشارة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة قبل استخلاص استنتاجات محددة. "إن سلوكهم أثناء التفاعل مع طائر حي آخر غالبًا ما يعكس السلوكيات التي قد ينخرطون فيها مع الببغاوات الأخرى في الحياة الحقيقية، وهو ما لم يكن الحال في الجلسات المسجلة مسبقًا." ومع ذلك، أفاد مقدمو الرعاية في الغالب أن المكالمات الحية والمسجلة مسبقًا يبدو أن لها تأثيرًا إيجابيًا على الطيور.

قال الدكتور "إن الإنترنت يحمل قدرًا كبيرًا من الإمكانات لمنح الحيوانات القدرة على التفاعل مع بعضها البعض بطرق جديدة، ولكن الأنظمة التي نبنيها لمساعدتهم على القيام بذلك يجب أن يتم تصميمها وفقًا لاحتياجاتهم المحددة وقدراتهم البدنية والعقلية". هيرسكي دوغلاس. "مثل هذه الدراسات يمكن أن تساعد في إرساء أسس شبكة الإنترنت التي تركز على الحيوانات حقًا."