زيادة السكر والدواجن.. أبرز تصريحات وزير التموين حول الأسعار

تصدر الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، محركات البحث، بعد تصريحاته خلال الساعات الماضية حول أسعار السكر والدواجن ورغيف الخبز والمنظومة الجديدة.

أثارت تصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية حول زيادة أسعار بعض السلع التموينية والدواجن، وذلك خلال لقاءه أمس مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة.

الحكومة لم توافق على مقترح رفع سعر كيلو السكر

وقال وزير التموين أن الحكومة لم توافق على مقترح بشأن رفع سعر كيلو السكر على بطاقة التموين من 12.60 جنية إلى 18 جنية حتى وقتنا هذا.

وزير التموين: مقتنع أن كيلو السكر التمويني لازم يبقى بـ 18 جنيه

وتابع وزير التموين، قائلا:" أنا مقتنع أن كيلو السكر التمويني اللى سعره 12 جنيها و60 قرشا لازم يبقى بـ 18 جنيه".

وأوضح وزير التموين أنه لا زيادة فى أسعار الزيت والمكرونة والأرز وستبقى الأسعار كما هى.

وزير التموين ينفي زيادة أسعار الزيت والمكرونة

وأكد المصيلحي على عدم زيادة أسعار الزيت والمكرونة والأرز وأنها ستبقى على ما هي عليه.

واستكمل وزير التموين حديثه قائلًا: رفع سعر رغيف الخبز ليس بطلب من صندوق النقد الدولي.. البعض اقترح تقليل حصة المواطن أرغفة الخبز إلى 3 أرغفة يوميًا، بسبب سوء الاستخدام، وتم رفض هذا المقترح لتأثيره السلبي على المواطن البسيط أكثر من الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة و الاتجاه الأفضل كان لرفع سعر الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشًا، الدعم النسبي في العام 2024-2025 أكبر ما كان عليه في عام 2006 فسعر رغيف الخبز في عام 2006 كان 5 قروش أيضًا مقابل سعر تكلفة حقيقية تبلغ 20 قرشًا.

واستطرد، الدولة تتحمل الآن 84% من تكلفة الخبز، مقارنة بـ75% من التكلفة في عام 2006،الدولة تدعم سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 84%، وذلك بعد احتساب رفع سعره إلى 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش.

تطبيق منظومة الخبز الجديدة

وعن تطبيق منظومة الخبز الجديدة، قال الدكتور علي مصليحي أنه لم يتم رصد أي شكاوى في اليوم الأول لتطبيق منظومة الخبز الجديدة.

وتابع، في نفس الوقت بعض أهالينا في سوهاج والفيوم والجيزة يحصلون على جزء من الدقيق المدعم وإعداد الخبز في المنزل.

توفير كيلو الفراخ للمواطنين بـ 135 جنيها

وبشأن الدواجن، أوضح وزير التموين أنه تم الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن على توريد وراك الفراخ بـ 110 جنيه للكيلو، وكيلو الفرخة بـ 125 جنيها، كاشفًا أنه سيتم توفير كيلو الفراخ للمواطنين بـ 135 جنيها، و900 جرام من الوراك بـ 110 جنيه.

وكشف دكتور علي المصيلحي حقيقة استيراد 600 طن وراك فراخ قبيل عيد الأضحى، نافيًا هذا الأمر موضحًا استيراد 2400 طن من الفراخ المجمدة من البرازيل.

الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الضرورية

وحول أزمة السكر، أشار المصيلحي إلى أن الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الضرورية للبلاد كانت تقدر بنحو مليون طن في العام الماضي، وعزا ذلك إلى أسباب إنتاجية وزراعية، مقترحًا رفع سعر سكر التموين إلى 18 جنيهًا للتغلب على التحديات وتلبية الاحتياجات الأساسية.