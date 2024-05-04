X يستخدم Grok لنشر ملخصات أخبار الذكاء الاصطناعي

يستخدم X Grok لنشر ملخصات الأخبار والموضوعات الأخرى التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تتجه نحو المنصة.

الميزة، المتوفرة حاليًا فقط للمشتركين المميزين، تسمى “Stories on X”، وفقًا لمنشور من الحساب الهندسي للشركة.

وفقًا لـ X، يعتمد Grok على منشورات المستخدمين لإنشاء المقتطفات النصية. يبدو أن بعضها يركز أكثر على الأخبار، في حين أن البعض الآخر عبارة عن ملخصات للمحادثات التي تحدث على المنصة نفسها. نشر أحد المستخدمين لقطة شاشة تظهر قصصًا عن تقرير أرباح شركة Apple والمساعدات المقدمة لأوكرانيا، بالإضافة إلى واحدة بعنوان "مسك، الخبراء يناقشون الديون الوطنية"، والتي كانت عبارة عن ملخص "لمناقشة صريحة عبر الإنترنت" بين " ماسك " و"شخصيات بارزة" أخرى. على X.

إذا كان أي من هذا يبدو مألوفًا، فهو أيضًا مشابه بشكل ملحوظ لـ Moments، وهي ميزة تويتر القديمة التي نظمت تغريدات موثوقة حول الأخبار المهمة واللحظات الثقافية على المنصة. وقد قُتلت هذه الميزة، التي أشرف عليها فريق من الموظفين البشريين، في عام 2022.

مثل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى، تأتي ملخصات Grok مع إخلاء المسؤولية. وجاء في الرسالة: "هذه القصة عبارة عن ملخص للمشاركات الموجودة على X وقد تتطور بمرور الوقت". "يمكن أن يرتكب Grok الأخطاء، ويتحقق من مخرجاته." وبطبيعة الحال، لا يتمتع جروك بأفضل سجل حافل عندما يتعلق الأمر بتفسير الأحداث الجارية بدقة. لقد ولدت في السابق قصة غريبة تشير إلى أن لاعب الدوري الأمريكي للمحترفين كلاي طومسون قام بـ "فورة تخريب" لأنه لم يتمكن من فهم ما تعنيه عبارة "رمي الطوب" في سياق لعبة كرة السلة.