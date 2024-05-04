مشروع "واحة تجلي" للزيوت والأعشاب.. مقومات سياحية على أرض السلام

بالتزامن مع زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ ، لمشروع "واحة تجلي" للزيوت العطرية والأعشاب بمنطقة رأس كيندي بمدينة شرم الشيخ، وخلال تفقده أرجاء المشروع.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس خالد غنام، مفوض الجهة المنفذة للمشروع من وزارة الإنتاج الحربي، الذي أوضح أن فكرة المشروع تستهدف تعريف السائح بالنباتات العطرية والأعشاب الطبية التي تتميز بزراعتها محافظة جنوب سيناء، وأهم المنتجات التي يتم تصنيعها من خلال هذه النباتات والأعشاب.

وتعرف رئيس الوزراء على المراحل المختلفة التي تمر بها تلك النباتات والأعشاب، من خلال مكونات المشروع التي تشمل مركز تجفيف الزهور وعصرها، وصولا للحصول على الزيوت العطرية المختلفة.

مشروع "واحة تجلي"

يعد مشروع "واحة تجلي" للزيوت العطرية والأعشاب الطبيعية بمنطقة رأس كيندي بمدينة شرم الشيخ، ويعتبر أحد أبرز المقومات السياحية، التي تسهم في تنوع المنتج السياحي وتستهدف فكرة المشروع تعريف السائح بالنباتات العطرية والأعشاب الطبية، التي تتميز بزراعتها محافظة جنوب سيناء، وأهم المنتجات التي يتم تصنيعها من خلال هذه النباتات والأعشاب.

وتشمل مكونات المشروع مركز تجفيف الزهور وعصرها، وصولا للحصول على الزيوت العطرية المختلفة.

ويتضمن المشروع قاعات لعرض المنتجات من الحرف اليدوية والمشغولات البدوية التي تتميز بها المرأة السيناوية، كما يشتمل على العديد من المناطق الخدمية والترفيهية، والتي تضم مطعما وبحيرة صناعية ونافورة ومحطة تحلية مياه ومناطق لاند سكيب جمالية وساحة انتظار للسيارات.

وتعكس المنتجات المعروضة من الزيوت العطرية والمشغولات اليدوية، طبيعة الحياة البدوية بأرض الفيروز، لذلك فإنها تسهم في تنوع المنتج السياحي المقدم للسياح.

بالإضافة إلى مشروع القرية التراثية التي أقيمت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتشمل 10 ورش حرفية و 2 قاعة عرض ومخازن، وبها مسرح مكشوف، ومطعم بدوي، وحدائق مفتوحة، ولاند سكيب، ومسجد، وتم الاتفاق على دراسة تكليف أحد المستثمرين لتشغيلها بالشراكة والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ليتم عرض المنتجات اللازمة والخاصة بمختلف أنواع التراث البدوي، كما تم الاتفاق على إقامة حضانة متطورة تليق بمدينة شرم الشيخ، وذلك على أحدث طراز عالمى.