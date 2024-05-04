محافظ جنوب سيناء يتفقد مبنى الرصد الأمني الموحد والقرية التراثية

استعداداً لافتتاحهم..

تفقد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال جولته التفقدية، مبنى الرصد الأمني الموحد، والقرية التراثية ، وبحيرات الاكسدة، ونقطة مشاهدة الطيور بمدينة شرم الشيخ استعدادا لافتتاحهم بحضور الوزراء المعنيين وكبار الشخصيات.

رافقه الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وأنور محمود مدير التضامن الاجتماعي، وزيدان عبد الغفار، مستشار المحافظ للتضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية، وممثلي الشركات المنفذة والمشرفة.

محافظ جنوب سيناء تفقد مبنى الرصد الأمني الموحد..

لفت محافظ جنوب سيناء الي ان المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية _ الشركة العربية العالمية للبصريات.

محافظ جنوب سيناء يتفقد القرية التراثية…

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال فرش المعروضات التراثية والمشغولات اليدوية بالقرية التراثية، كما تفقد المنصة الرئيسية بمضمار الهجن.

يشار الي ان القرية التراثية انشات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتشمل 10 ورش حرفية و 2 قاعة عرض ومخازن، ومسجد و ومسرح مكشوف، ومطعم بدوي، وحدائق مفتوحة ولاند سكيب.

وخلال الجولة تفقد المحافظ مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 7500 متر 3 / يوم بشرم الشيخ، ونقطة مشاهدة الطيور المهاجرة.

وأوضحت المهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، الي ان بحيرات الاكسدة بطاقة تمصميمية 7500 متر 3/ يوم، تعمل بنظام المعالجة الطبيعية الثنائية وتتكون من 11 حوض، مشيرة الي ان تكلفة المشروع تبلغ 195 مليون جنيه وتم الانتهاء من الأعمال بنسبة تنفيذ 100 % .

واضافت الي ان المشروع يشمل معمل لعمل التحاليل اللازمة للمياه، و المعمل لخدمة إجراءات مأمونية تداول الصرف الصحي للمحافظة من فنادق ومحطات الشركات، ومبنى للدخل والمصافي، وعدد 1 حوض اللاهوائي، وعدد 2 حوض ترددي، وعدد 6 حوض انضاج، وعدد 1 حوض موازنة وخط السيب النهائي للغابة الشجرية بالإضافة الي مبنى المولد، السور ،مبني لوحات الكهرباء، المبني الإداري،السور.

‏واشارت أن المالك الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمقاول العام كير للمقاولات والصيانة، والشركة المنفذة دلتا للمشروعات الهندسية.

ولفتت الي ان المشروع استكمالا للمرحلة الأولى للمعالجة الطبيعية والتى تعد اول مسار الطيور المهاجرة والملاذ الآمن لها بعد طول المسار والقادمة من اوربا.