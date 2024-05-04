محافظ شمال سيناء يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

قدم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، التهنئة للأخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال إلى زيارته بطريركية الاقباط الأرثوذكس بضاحية السلام بالعريش، في حضور القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية.



وأكد المحافظ، على وحدة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه، وأن سيناء أرض مقدسة سار على أرضها عدد كبير من الأنبياء، كما كانت أولى محطات العائلة المقدسة، مشيرًا الى أن مصر كلها تحتفل بعيد القيامة، وأن هذه الأيام تشهد عدد من الأعياد الدينية الإسلامية والمسيحية والوطنية.



وأعلن المحافظ، عن أنشاء مدينة السيسي الجديدة على أرض شمال سيناء في منطقة العجرة جنوب قرية الجورة، حيث أن المدينة الجديدة ستكون مدينة زراعية سكنية عبارة عن منزل فاخر و٥ افدنة على نمط التجمعات التنموية إضافة إلى أنشاء منطقة صناعية جنوب رفح للصناعات الغذائية.



وأشار المحافظ، إلي أنه خلال العيد القومي للمحافظة تم طرح 3 مشروعات تنموية وهي مدينة رفح الجديدة وقري الصيادين في بئر العبد والمرحلة الثانية من التجمعات التنموية في منطقة وسط سيناء.



ومن جانبه وجه الانبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، التحية والتقدير الي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الاهتمام بتنمية وتعمير سيناء وإعادة الامن والأمان في كافة ربوعها.

وأشار أسقف سيناء الشمالية الى أن كل من الدين الإسلامي والمسيحي يحضان على المحبة والسلام، لافتًا إلى أن القيامة تعني الاستقرار في حياة سعيدة مستقرة لا يشوبها شيء، فيها السلام والمحبة والاطمئنان.