كنيسة مار يوحنا بالمريوطية تبدأ قداس عيد القيامة المجيد

بدأ منذ قليل خورس الشمامسة بكنيسة مار يوحنا المعمدان التابعة للأقباط الأرثوذكس في المريوطيه بالهرم، فعاليات صلوات باكر والقداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة عيد القيامة المجيد.

يشهد اللقاء الاباء الكهنة واحبار الكنيسة بحضور المصلين ومن المقرر أن يتخلل القداس الطقس الفريجي ودورة القيامة وعدة فقرات روحية تتعلق بهذه المناسبة المجيدة.



يشهد اللقاء الاباء الكهنة واحبار الكنيسة بحضور المصلين ومن المقرر أن يتخلل القداس الطقس الفريجي ودورة القيامة وعدة فقرات روحية تتعلق بهذه المناسبة المجيدة.

ويحتفي العالم المسيحي اليوم السبت بـ"سبت النور" أو مايعرف بـ "سبت الفرح"، وعرف به الاسم لما يحمله من بركة تُنير حياة المسيحيون وظهور النور المقدس من قبر المسيح ، يأتي بعد الجمعة العظيمة" بـ"ليلة أبوغلمسيس" التي شهدت عذاب المسيح، ويأتي بعها "أحد القيامة" أي قيامته من الموت بعد 3 أيام.



يُعد سبت النور هو أحد الأيام ذات المكانة الخاصة في السنة القبطية ذلك لما تحمله من حدث أعاد الحياة والخلاص إلى الملايين ، وتحيي الكنائس المسيحية خلاله ذكرى دخول يسوع المسيح إلى القبر بعد تعرضة للعذاب و الصلب يوم الجمعة العظيمة.



وتتجه أنظار العالم نحو كنيسة القيامة بالقدس التي تضم قبر يسوع المسيح وهو المكان الذي شهد مراحل عذاب المسيح واحتضنت آلامه، وكانت مقصد الحجاج كل عام ولكن بسبب ما تشهده فلسطين من حرب على غزة لم يتمكن الحجاج من الذهاب الي هذه الرقعة الروحية التي تحمل الكثير لوجدانهم.

ووفق ماذكر في الكتب المسيحية أن تاريخ معجزة النور المقدس أو النور المقدس يعود إلى عام 1106م، ومنذ ذلك التاريخ وتشعل الشموع على القبر لتعبر الشعلة على أن المسيح قام وهزم الموت بالحقيقة قام كما تردد الكنائس في مثل هذا اليوم سنويًا.