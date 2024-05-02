العشاء الأخير.. ذكرى لحظات السلام الأخيرة للمسيح قبل عذابه

خميس العهد

تشهد الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم الخميس، احياء ذكرى خالدة في أذهان الأقباط والتي تأتي في آخرلحظات السلام التي عاشها السيد المسيح على الأرض قبل عذابه، وتعرف بـ" خميس العهد" وهى ذكرى العشاء الأخير وهى لحظات عالقة في ذاكرة الأجيال المتعاقبة للمسيحيين في مختلف الطوائف في العالم.

لحظات السلام الأخيرة في حياة المسيح

يأتي خميس العهد ضمن اسبوع الآلام، أو كما يعرف كنسيًا بـ" البصخة المقدسة" ويتوسطها بعد سبت لعازر وأحد الشعانين وأيام البصخة "الإثنين والثلاثاء والأربعاء"، ثم تأتي هذه الذكرى التي تشهد طقوسًا تختلف عن غيرها من أيام البصخة وتكون هى اللحظات التي شهد فيها اتلمسيح عدة نواحي روحية مع تلاميذة قبل الجمعة العظيمة التي شهدت محاكمته أمام اليهود والإمبراطورية الرومانية بعدما خانه يهوذا أحد تلاميذة.

العشاء الأخير

كان في هذا اليوم العشاء الذي جمع المسيح بتلاميذه وخطب خلال هذ اللقاء الوداعية وصلى الشفاعية وغسل أرجلهم ليرسل بذلك رسالة تواضع كبيره وكانت هذه اللحظات هى الأخيره التي مرت بسلام ثم جاء"يوم الجمعة" هو يوم الذي شهد تسليم المسيح للقضاء ومحاكمته أمام رؤساء اليهود ومحاكمتة من الوالي بيلاطس وصلبه وتعذيبه بشتى أنواع العذاب ثم دفنه في القبر، ويأتي يوم سبت النور في واقعة الحراس على القبر كما ورد في سفر (مت 26 : 72-66) ، وأخيرًا الأحد قيامة المسيح من بين الأموات.

خميس العهد

اسبوع الآلام .. تاريخ روحي

يحمل اسبوع الآلام خصوصية روحية كبيرة، فهو السابع من فترة الصوم الكبير الذي بدأ مارس الماضي على مدار 55 يومًا، وينتهي 5 مايو الجاري من خلال احتفاليه عيد القيامة المجيد، واحتفل الأقباط الجمعة الماضية "ختام الصوم".

المعنى الروحية للبصخة المقدسة

مرت الكنيسة المصرية خلال الأيام الماضية بـ"أسبوع البصخة المقدسة" ووفق ماورد عن عظة البابا تواضروس في السنوات الماضية حول هذه المناسبة، أنها أيام تصلح لجميع البشر وعندما يدخل المُصلي إلى الكنيسة ويجد الريات السوداء معلقة فهي ليست للكنيسة بل هى للجميع وعندما يشارك المصلين في ألحان حزينة تكون على النفس الإنسانية فهذا الأسبوع هو ذكرى أخر أيام المسيح على الأرض والتي شهدت آلامه وصلبه وتقديم نفسه ذبيحة وفداء وصار مفعول هذه الذبيحة ممتد في الزمن إلى نهاية الأجيال.

وتعنى كلمة "البصخة" المعربة ذو أصل يوناني، العبور والإجتياز وفي اللغة العبرية "الفصح"، ويقصد بها العبور الروحي.