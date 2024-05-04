باحث: مصر تبذل جهودًا كبيرة سعيًا لوقف إطلاق النار في غزة

كشف الدكتور محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن آخر التطورات الميدانية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحًا أن هناك كارثة إنسانية غير مسبوقة وتم توظيف الملف الإنساني كأحد الأسلحة الرئيسية من قِبل الاحتلال الإسرائيلي لدفع الشعب الفلسطيني للنزوح والهجرة القسرية في غزة ناحية مناطق الجنوب.

الأوضاع في قطاع غزة:



وأضاف “فوزي”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن هناك عاملًا آخر هو الضغط على الفصائل الفلسطينية لتقليل شعبيتها من جانب وللضغط عليها في ثنايا المباحثات الموجودة منذ شهور.

وتابع: “بالنظر للتطورات الميدانية الحالية نجد أن هناك اعتبارات منها عودة القصف الإسرائيلي لمناطق الشمال والوسط بما في ذلك مدينة رفح كنوع من الضغط.. هناك تطورات مهمة للهدنة الإنسانية الجديدة وجهودًا تبذلها الدولة المصرية سعيًا لإنجاز وقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة”.

قال المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان وليد كيلاني، إن هناك تطورًا جوهريًا في الساعات الأخيرة، في ملف المفاوضات وسنسلم رداً مكتوباً ونريد ضمانات بأن تتحول الهدنة إلى وقف إطلاق نار.

وأضاف، أن المقاومة قلقة من تهرّب الجانب "الإسرائيلي"، ونريد ضمانات من الوسطاء بأن تنتقل الهدنة الى وقف إطلاق شامل ولا قبول مطلقاً بحلّ لا ينهي الحرب .

مفاوضات هدنة غزة.. إسرائيل تحدد "شرط" توجه وفدها إلى القاهرة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، إن "إسرائيل لن تقدم أي التزام بشأن قضايا الهدنة قبل معرفة مدى مرونة حركة حماس.

وأضافت الهيئة أن "إسرائيل أكدت أن وفدها لن يتوجه للقاهرة لاستكمال المفاوضات، قبل أن تقدم حماس ردها على مقترح التهدئة".

وقال عضو المجلس الحربي الإسرائيلي بيني غانتس: "لم نتلق ردا رسميا من حماس حتى الآن، وعندما نتلقى هذا الرد فالمجلس الحربي سينعقد لبحثه".

وأصرت إسرائيل مرارا وتكرارا على أنها لن تقبل بإنهاء الحرب في غزة كجزء من صفقة الرهائن المحتملة، مصممة على القضاء على ما تبقى من حركة حماس بها.

وأكد مصدر مصري رفيع المستوى، السبت، أن المفاوضات التي تستضيفها القاهرة لإقرار اتفاق هدنة في قطاع غزة "تشهد تقدما ملحوظا".