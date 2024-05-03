عبور 237 شاحنة مساعدات مصرية قطاع غزة عبر معبر رفح البري



أوضحت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية أن معبر رفح وكرم أبو سالم البري عبر من خلالهما 237 شاحنة مساعدات ومواد غذائية لقطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية، وتم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضافت الهيئة في بيان، إن معبر رفح البري عبر من خلاله 58 شاحنة ومحروقات عبارة عن 4 شاحنات غاز و4 شاحنات سولار و50 شاحنة مساعدات عبارة عن 15 طرود غذائية ومياه غازية ومواد تنظيف وطحين فرشات - خيم - ملابس - أدوات مطبخ - بطانيات - خيام - مستلزمات طبية - ملابس - أحذية - سجاد - تمر - بامبرز.



وأفادت الهيئة أنه عبر من خلال كرم أبو سالم 179 شاحنة مساعدات ومواد غذائية وخيام وملابس ومفارش وأدوية ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى شاحنات القطاع الخاص بإجمالي عدد شاحنات 237 شاحنة من خلال المعبرين.

الأونروا



وقال مصدر ان إدخال الشاحنات إلى القطاع بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وبعد اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

يذكر أن مصر أدخلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة 10868 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و10235 طنًا من الوقود و129329 طنًا من المواد الغذائية و26364 طنًا من المياه بجانب 123سيارة إسعاف و43073 طنًا من المواد الإغاثية.



يشار إلى أن السلطات المصرية تفتح بوابات معبر رفح البري بشمال سيناء لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين والعالقين وأصحاب الجوازات المصرية والأجنبية والطلاب وادخال شاحنات المساعدات الإنسانية والاغاثية المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى قطاع غزة