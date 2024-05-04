الاحتلال يطلق النار تجاه شخصين خرجا من تحت ركام المنزل المدمر في دير الغصون (فيديو)

عرضت فضائية “العربية”، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق النار تجاه شخصين خرجا من تحت ركام المنزل المدمر في دير الغصون شمال طولكرم.

وأوضح الفيديو لحظة إطلاق النار على الشخصين من قبل قوات الاحتلال.

واطلقت قوات الاحتلال النار على شخصين خرجا من تحت ركام المنزل المحاصر في بلدة دير الغصون شمال طولكرم والذي تحاصره منذ منتصف الليلة الماضية وقامت بقصفه بالقذائف في عملية تخللتها اشتباكات مسلحة لا تزال مستمرة.

وقامت أكثر من 50 آلية للاحتلال بمحاصرة بلدة دير الغصون في طولكرم وفرضت حظر التجول في المنطقة.

كما شرعت جرافات الاحتلال بهدم المنزل المحاصر كما جرفت أسواره الخارجية، وبعض الطرق في محيطه.

وانتشلت جرافة الاحتلال فجر اليوم جثمان شهيد أثناء هدم المنزل المحاصر في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، دون معرفة هويته بعد.

مفاوضات هدنة غزة.. إسرائيل تحدد "شرط" توجه وفدها إلى القاهرة





وفي سياق آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، إن "إسرائيل لن تقدم أي التزام بشأن قضايا الهدنة قبل معرفة مدى مرونة حركة حماس.

وأضافت الهيئة أن "إسرائيل أكدت أن وفدها لن يتوجه للقاهرة لاستكمال المفاوضات، قبل أن تقدم حماس ردها على مقترح التهدئة".

وقال عضو المجلس الحربي الإسرائيلي بيني غانتس: "لم نتلق ردا رسميا من حماس حتى الآن، وعندما نتلقى هذا الرد فالمجلس الحربي سينعقد لبحثه".

وأصرت إسرائيل مرارا وتكرارا على أنها لن تقبل بإنهاء الحرب في غزة كجزء من صفقة الرهائن المحتملة، مصممة على القضاء على ما تبقى من حركة حماس بها.

وأكد مصدر مصري رفيع المستوى، السبت، أن المفاوضات التي تستضيفها القاهرة لإقرار اتفاق هدنة في قطاع غزة "تشهد تقدما ملحوظا".

ووصل وفد من حركة حماس إلى مصر السبت، لمواصلة المباحثات بشأن اتفاق هدنة مع إسرائيل في قطاع غزة، حسبما أكدت قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت القناة، نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى، عن "تقدم ملحوظ تشهده المفاوضات".

وأشارت إلى أن الوفد الأمني المصري الذي يتولى التفاوض "وصل إلى صيغة توافقية حول الكثير من نفاط الخلاف".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر في حماس، قوله إن الحركة وافقت على المرحلة الأولى من صفقة وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن، مع ضمان أميركي أن إسرائيل ستنسحب بالكامل من غزة بعد 124 يوما، عند الانتهاء من المراحل الثلاث من الاتفاق.