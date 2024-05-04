عاجل.. آليات الاحتلال تنسحب من نتساريم وتتجه للمنطقة الحدودية
أكدت مصادر فلسطينية، أن آليات جيش الاحتلال تنسحب من نتساريم جنوب غزة بإتجاه المنطقة الحدوديّة.
وكانت كتائب القسام استهدفت اليوم ثكنة عسكرية في محور "نتساريم" بقذائف الهاون .
وسوف نوافيكم بالتفاصيل..
قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في بيان له : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم السبت 04-05-2024، موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.