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عاجل.. أنباء حول التوصل لاتفاق بشأن الهدنة في غزة بعد زيارة حماس للقاهرة عاجل.. آليات الاحتلال تنسحب من نتساريم وتتجه للمنطقة الحدودية
السبت 04 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. آليات الاحتلال تنسحب من نتساريم وتتجه للمنطقة الحدودية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت مصادر فلسطينية، أن آليات جيش الاحتلال تنسحب من نتساريم جنوب غزة بإتجاه المنطقة الحدوديّة.

وكانت كتائب القسام استهدفت اليوم ثكنة عسكرية في محور "نتساريم" بقذائف الهاون .

         

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

         

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان له : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم السبت 04-05-2024، موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

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