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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سام مرسي يقود إبسويتش تاون للصعود إلى الدوري الإنجليزي بعد غياب 22 عاما

بوابة الوفد الإلكترونية

نجح النجم المصري سام مرسي في قيادة فريق إبسويتش تاون للصعود إلى الدوري الإنجليزي “البريميرليج” بعد غياب استمر لنحو 22 عاما، وذلك بعد فوزه على هيديرسفيلد تاون بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 45 من منافسات دوري الدرجة الأولي الإنجليزي "تشامبيونشيب".

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وقاد سام مرسي، إبسويتش تاون في مباراة الصعود حيث تواجد بشكل أساسي هيديرسفيلد 

ورفع فريق إبسويتش تاون رصيده للنقطة 96 في وصافة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولي الإنجليزي تشامبيونشيب، ويتأهل رسميًا إلي منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز برفقة ليستر سيتي، فيما يتجمد رصيد هيديرسفيلد عند النقطة 45 في المركز الـ 23.

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