مجموعة الباتروس للفنادق تشارك فى فعاليات ملتقى سوق السفر العربى بدبى لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر



تشارك مجموعة بيك الباتروس للفنادق فى فعاليات سوق السفر العربى المقرر إقامتها فى دبى خلال الفترة من ٦ - ٩ مايو بهدف زيادة التدفقات السياحية الوافدة من السوق الخليجى ودول شمال أفريقيا والشرق الاوسط إلى منتجعات المجموعة فى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وايضا فى مراكش واغادير بدولة المغرب حيث إن السوق العربي يمثل اكثر من مليون سائح من الأعداد الإجمالية التى زارت مصر العام الماضى.

وأكد كامل أبو على رئيس مجلس إدارة المجموعة ورئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر أن مشاركة بيك الباتروس للفنادق بسوق السفر العربى للعام السابع على التوالى بدبى يأتى كرسالة للسياحة العربية بأننا على أتم الاستعداد لاستقبالهم فى موسم الصيف بكل المقاصد السياحية المصرية حيث إن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية تعتبر حجر الزاوية للسياحة المصرية كما أن أعداد السياح العرب الزائرة لمصر دائما فى أزدياد مع الموسم الصيفى.

وقد أشار محمد عيد سليمان - مدير التسويق الاقليمى لمجموعة بيك الباتروس ان مصر استقبلت اكثر من مليون سائح من دول الخليج العربي بحسب تصريحات وزارة السياحة المصرية وأن السوق السعودى يأتى فى المرتبة الثالثة بعد السوق الالمانى والسوق الروسى بالترتيب كأسواق مصدرة السياحة لمصر..

وأضاف أن السوق الخليجية تعد من أهم الأسواق المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر لما تتسم به من معدلات إنفاق وإقامة وتكرارية زيارة مرتفعة وأضاف ايضا أن مجموعة بيك الباتروس تعتزم إطلاق برامج سياحية تسويقية مشتركة تستهدف مواطني دول الخليج العربي خلال ٢٠٢٤ على أن تبدأ هذه البرامج بالمملكة العربية السعودية باعتبارها أكبر الأسواق العربية تصديرا للسائحين إلى مصر من خلال المشاركة بمعرض الرياض للسياحة على أن يتم استهداف أسواق أخرى خلال الفترات المقبلة.

الجدير بالذكر ان مجموعة بيك الباتروس للفنادق تعتبر مجموعة الفنادق الاكبر داخل مصر والمغرب بعدد فنادق يزيد عن ٣٠ منتجع و عدد غرف يزيد عن ١٤ الف غرفة فندقية.