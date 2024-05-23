منة شلبي.. "الساحر" أشعل فتيل أزماتها من الحشيش إلى الحجاب وأشياء أخرى

تصدر اسم الفنانة منة شلبي، مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل، بعد أن قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بتأييد الحكم الصادر من جنايات القاهرة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه، بعد أن تم اتهامها بقضية حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

منة شلبي

12 كيسا من مخدر الماريجوانا يضع منة شلبي في ورطة

في صباح يوم الجمعة 25 فبراير من عام 2022، ألقت أجهزة الأمن بجمارك مطار القاهرة الدولي القبض على الفنانة منة شلبي، أثناء رجوعها من نيويورك، بتهمة حيازة مواد مخدرة حيث كان بحوزتها 12 كيسا من مخدر الماريجوانا وسيجارتين من نفس نوع المخدر، وقطع حلويات مخلوطة بالحشيش، وماكينة طحن ماريجوانا.

منة شلبي

منة شلبي

وقالت مصادر أمنية في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" الإلكترونية، إن الفنانة منة شلبي كانت متواجدة في صالة 3 بمطار القاهرة الدولي، وتم اشتباه رجال الأمن بها أثناء التفتيش، ليتفاجأ الرجال 12 كيسا من نبات الماريجوانا المخدر وزنت 90 جراما و27 قطعة تشمل فاب سجائر إلكترونية، وزيت حشيش، وقطع حلويات مخلوطة بنبات الماريجوانا، كانوا بحوزتها.

وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة وتحويلها إلى قسم النزهة لاستكمال التحقيق، وفقًا للمصادر الأمنية دخلت منة شلبي في نوبة بكاء وصدمة وحالة غضب هيستيرية وتعرضت لانهيار خلال التحقيق معها لرفضها ما حدث.

منة شلبي

منة شلبي

محامي منة شلبي يفجر مفاجأة حول المواد المخدرة

لعب محامي منة شلبي على مبررات الدفاع التي سيقدمها إلى هيئة المحكمة، التي ستثبت براءة موكلته من التهم المنسوبة إليها بشأن حيازة مواد مخدرة، حيث قال إن النجمة لم تكن تعلم بطبيعة الأحراز، وأن هذه المواد جائزه التداول فى جهة القدوم، كونها ليست نباتًا مُخدرًا صريحًا.

منة شلبي

منة شلبي.. الموهوبة خرجت من عباءة الساحر

- مشاهد جرئية ف فيلم الساحر

منة شلبي ووالدتها

يعد فيلم الساحر تذكرة دخول منة شلبي لعالم الفن والسينما، إلا أنه كان بداية أزمة لها وذلك بسبب مشاهد جريئة لها مع الفنان سري النجار، حيث طمأن النجم الراحل محمود عبد العزيز والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، قائلًا لها إن القبلات على الوجنات وفي إطار التمثيل لا أكثر، ولكن عندما شاهدت زيزي الفيلم صدمت لدرجة كبيرة، وأكدت منة أن ذلك اليوم كان صعبًا في حياتها.

- الحجاب في فيلم ويجا

منة شلبي ومحمد الخلعي

لم تكن هذه الأزمة الأولى التي تقع فيها منة شلبي، ففي عام 2005 لعبت دور بطولة فيلم "ويجا" مع الفنانة هند صبري، والذي يحكي حول مجموعة من الأصدقاء يلعبون لعبة سحرية قديمة تسمى ويجا وتتحقق تنبؤات اللعبة.

لعبت منة شلبي دور فتاة تدعي "مريم" والتي تحب صديق لها يدعي "إبراهيم"، إلا أن هناك مشهدا صغيرا جمع بينها وبين الفنان محمد الخلعي تسبب في إثارة ضجة من جانب بعض علماء الدين، حيث ظهرت فيه ترتدي الحجاب كي تقابل زميلها في الجامعة في منطقة شعبية، واعتبر البعض أن الفيلم يسخر من الحجاب، وطالب البعض بمنع عرضه في الدول العربية بحجة أنه يسيء للإسلام.

- جدل كبير بسبب حنان ترك

منة شلبي وحنان ترك

في عام 2021 تعرضت منة شلبي لهجوم من قبل رواد موقع "إكس" تويتر حاليًا، بعد أن نشرت صورة لفنانة حنان ترك بدون حجاب، والأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا حيث رجح عدد كبير من المتابعين، عودة حنان ترك مرة أخرى لعالم الفن.

علقت حنان ترك، على منة شلبي في تغريدة قائلة: "حبيبتي يا منجو.. وحشتيني ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يارب"، وتجاهلت ترك، الرد على الجمهور الذين ازدات اسئلتهم حول عودتها للفن أو الاستغناء عن الحجاب، والأمر الذي جعل رواد السوشيال ميديا يفتحون أبواب النار على منة وسط مطالبات بحذف الصورة على الفور.

- اتهامها بالعنصرية

منة شلبي

منة شلبي

اتهمت إحدى الممرضات الفنانة منة شلبي بالعنصرية، وذلك خلال تعاملها معها في الجونة، فكانت ممن تولين أمر والدتها الفنانة زيزي مصطفى، بل وقالت الممرضة إن منة كانت السبب في إصابتها بمرض جلدي بسبب تركها تنام على الأرض.