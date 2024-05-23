خلال أيام .. الإسكان تطرح شقق مشروع "فالي تاورز"بـ مليون ونصف

تستعد وزارة الإسكان، لطرح مشروع "فالي تاورز"، بمدينة حدائق أكتوبر، أحدث المشروعات المنتظر طرحها، حيث تفتح الوزارة باب التقديم على 984 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى، خلال الأيام القادمة.

ويتمتع مشروع "فالي تاورز"، بموقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات، وبالقرب من المتحث المصري الجديد، وتطل مباشرة على الأهرامات.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الإسكان، فإن الشقق التي سيتم طرحها كاملة التشطيب بمساحات بين 95 و100 متر، ويوجد بالمشروع 74 برجا ويتكون كل برج من أرضي و9 أدوار، على أن يكون سعر المتر بـ 15 ألف جنيه، وبذلك يقدر ثمن الوحدة ذات المساحة الـ 95 متر بـ مليون و425 ألف جنيه، والوحدات ذات المساحة الـ 100 متر بـ مليون ونصف جنيه.

ويسدد الراغب في حجز الوحدة، مبلغ 150 ألف جنيه جدية حجز، إضافة إلى مبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ، ثم يستكمل سداد 20 % ، إضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.

كما يسدد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط، ثم يستكمل سداد باقي ثمن الوحدة (70 %) على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0,5 % مصاريف تحصيل).