معهد القطن يستقبل 50 طالب وطالبة من زراعة جامعة جنوب الوادي

أكد الدكتور مصطفى عمارة - رئيس بحوث المعاملات والمشرف والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن ان المعهد استقبل 50 طالب وطالبة من الفرقة الرابعة لبرنامج المحاصيل بالكلية.

واوضح عمارة أنه تم في هذه الزيارة التدريبية تعريف الطلاب بأقسام ووحدات المعهد ورؤية وأهداف المعهد ورسالته في تطوير قطاع زراعة القطن، بالإضافة إلى تعريفهم بالأساليب الحديثة في مجال تربية وانتاج وتداول القطن، من خلال تعريف الطلاب بالعديد من مهارات طرق الزراعة، وبرامح تربية وانتاج اصناف القطن الحديثة المتبعة في المعهد، و طرق المحافظة علي اصناف القطن المصري والمراقبة في الحقول والتسويق والمحالج، كما تم زيارة معامل التكنولوجي بأقسامها المختلفة، وذلك بهدف زيادة وعى الطلاب، بالممارسات العملية في مراقبة جودة القطن، وكيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام التكنولوجي المختلفة.

وأشار عمارة إلى أن هذا التدريب والزيارة ضمن خطة المعهد لإعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل من خلال تدريبه وتأهيله بما يخلق له فرص عمل حقيقية تواكب مجريات العصر والتكنولوجيا الحديثة والتى تتضمن التوسع الأفقى والرأسى في الإنتاج الزراعي، ودعمًا للعملية التعليمية والبحثية بالجامعات المختلفة وذلك من أجل صقل مهارات الطلبة العلمية والعملية.