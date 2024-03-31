شباب الأهلي يتفوق على الإنتاج الحربي بدوري الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2008 على ضيفه الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الجمهورية.

افتتح حمزة عبد الكريم التسجيل للأهلي بضربة رأسية في الدقيقة 13، وأضاف يوسف حلمي الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني قلص الإنتاج الفارق بهدف من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يسجل عمر العدوي الهدف الثالث للأهلي برأسية رائعة إثر ركلة ركنية في الوقت بدل الضائع.

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل يضم كلًّا من:

حراسة المرمى: يوسف صلاح.

الدفاع: عمر كمال - حمزة الدجوي - عمر هشهش.

وسط الملعب: مهند الشامي - عمر العدوي - بلال عطية - صالح موسى - يوسف حلمي.

الهجوم: حمزة عبد الكريم - زياد أيوب.

وشارك يوسف عبد العزيز بدلًا من زياد أيوب، وسيف أحمد بدلًا من بلال عطية، وفارس محمد بدلًا من يوسف حلمي.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 72 نقطة، وسجل الفريق 84 هدفًا مقابل 28 هدفًا في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وعبد الرحمن سعيد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.