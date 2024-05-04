رئيس جامعة قناة السويس يُهنئ خريجي الدفعة 165 من كلية ضباط الاحتياط

أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن بالغ اعتزازه وتقديره لدعوة اللواء أركان حرب بهاء السيد عبد الرحيم مدير كلية ضباط الاحتياط بفايد؛ لحضور حفل تخريج الدفعة 165 من كلية ضباط الاحتياط، وذلك في إطار احتفالات القوات المسلحة بالذكرى (42) لتحرير سيناء.



وشهد الحفل اللواء أركان حرب خالد لبيب مساعد وزير الدفاع.

وحرص رئيس جامعة قناة السويس، على تقديم التهنئة لتخريج الدفعة "165" من الضباط الاحتياط، مشيداً بمستوى الانضباط والالتزام الذي يتمتع به كافة الخريجين، متمنياً لقواتنا المسلحة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة التوفيق والسداد

بدأت مراسم الاحتفال بعرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم والتي عكست الكفاءة القتالية وقوة التحمل العالية التي اكتسبها الطلبة طوال فترة دراستهم بالكلية، تلى ذلك عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح أظهر مدى التوافق الذهني والانضباط العسكري الراقي، أعقبها عرضاً للمبتكرات والبحوث الفنية التي نفذها الطلبة خلال فترة الدراسة أبرزت القدرة على مواكبة ما يشهده العلم من تطوير وتحديث في مختلف المجالات.

واختتمت العروض بالعرض العسكري شارك فيه مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الأعلام وعزفت الموسيقات العسكرية " سلام الشهيد" جاء ذلك وفقاً لما أعلنته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري.