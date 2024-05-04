مسئولة أممية: شمال غزة يعاني من مجاعة شاملة تتجه إلى جنوب القطاع

أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين، أن شمال قطاع غزة يعاني من "مجاعة شاملة" تتجه إلى جنوب القطاع، مشددة على أهمية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية لحماية السكان.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير اليوم إنه على الرغم من أن المجاعة لم يتم الإعلان عنها رسميًا بعد في غزة حيث يتفشى الجوع والمرض بعد ما يقرب من سبعة أشهر من القتال، إلا أن مديرة برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين قالت إن تصريحاتها تستند إلى ما شاهده البرنامج على أرض الواقع.

ونقلت الصحيفة عن ماكين قولها في مقابلة أجرتها مع شبكة إن بي سي نيوز من المقرر بثها غدا الأحد : " رعب حقيقي، من الصعب جدًا النظر إليه ومن الصعب جدًا سماعه، آمل بشدة أن نتمكن من التوصل إلى وقف لإطلاق النار والبدء في إطعام هؤلاء الناس - وخاصة في الشمال - بطريقة أسرع بكثير".

وأشارت الصحيفة إلى أن تأكيد ماكين يأتي بعد أشهر من التحذيرات من المنظمات الإنسانية من أن الحرب الإسرائيلية على غزة دفعت القطاع إلى حافة المجاعة. كما أظهر تحليل للصحيفة نفسها أيضًا كيف أن الهجوم الإسرائيلي يدمر قدرة غزة على زراعة غذائها كما تعرضت إسرائيل لانتقادات بسبب تقييد المساعدات للقطاع.

وسلطت الصحيفة الضوء على بيان حركة حماس ذكر أن وفدا من الحركة سوف يتوجه إلى مصر اليوم السبت لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار في وقت حث فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال جولة إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، حماس على قبول الاقتراح الإسرائيلي الأخير، مع تحذير مسؤولين أمريكيين آخرين من أنه قد يكون "الفرصة الأخيرة" لتجنب المزيد من القتال.

ويأتي هذا، وفقا للصحيفة، مع طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن "تتوقف على الفور" المحاولات الخارجية للتأثير على أنشطة المحكمة، بعد أن أثارت تقارير تفيد بأن المحكمة تدرس إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، غضب المسؤولين الإسرائيليين ورفضهم للمحكمة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم اعتقال أكثر من 2000 شخص في الأسبوعين الماضيين فيما يتعلق باحتجاجات الجامعات الأمريكية التي تندد بالحرب في غزة، حيث امتدت الحركة إلى أكثر من 150 كلية في جميع أنحاء البلاد، وفقًا للبيانات التي تتبعتها الصحيفة.

استمرار الاحتجاجات في حرم الجامعات الأمريكية والمطالبة بوقف دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

استمرت الاحتجاجات، التي تطالب الكليات والجامعات الأمريكية بسحب أموالها من العمليات العسكرية والحكومية الإسرائيلية في غزة، في الانتشار في حرم الجامعات بمختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك جامعات "ييل" و"نيويورك و"هارفارد" ومعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا وغيرها.