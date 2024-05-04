عضو التحالف الوطني: أنجزنا العديد من الأنشطة الأهلية بتكلفة 12 مليار جنيه

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنَّ بداية التحالف كانت في مارس 2022 وبدأ بتحالف 21 جمعية ومؤسسة أهلية مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا لبروتوكول تعاون ينص على توحيد الجهود والأنشطة المشتركة.

استفادة 25 مليون بمساعدات غذائية

وأضاف «عبد القوي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «خلال أقل من 10 شهور على إطلاق التحالف استطاع تحقيق إنجازات عظيمة واستهدف المواطنين الأكثر احتياجاً ليستفيد 25 مليون بمساعدات غذائية بكافة أنواعها و5 ملايين مستفيد من الخدمات الصحية بجانب إتاحة 40 ألف فرصة عمل لذوي الإعاقة».

دعم طلاب الجامعة غير القادرين

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: «في إطار التحالف تم دعم طلاب الجامعة غير القادرين وكذلك سداد ديون الغارمات وإطلاق مبادرة ازرع استهدفت 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة 150 ألف فدان وإعادة بناء عدد من مساكن غير القادرين وهذه الأنشطة استمرت خلال فترة 9 أشهر بتكلفة وصلت إلى 12 مليار جنيه، ومؤخراً تم إطلاق مبادرة كتف في كتف من خلال التحالف أيضاً».

جدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلن عن نجاح مؤسسة مصر الخير إحدى كيانات التحالف في إدخال ألف شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة للأشقاء الفلسطينيين منذ بداية الأزمة الأخيرة وفتح معبر رفح وحتى الآن.

وبحسب ما ذكره التحالف الوطني من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ضمت الشاحنات آلاف الأطنان من المواد الغذائية والوجبات الجاهزة والجافة والأجهزة والمستلزمات الطبية والمياه والبطاطين والملابس؛ في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها مصر والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساندة قطاع غزة.

وأشار التحالف إلى أن مؤسسة مصر الخير تعمل ضمن خطة التحالف الوطني والدولة المصرية لدعم غزة والتي يتم تنفيذها بصورة منتظمة وفقاً لتطور وتصاعد الأحداث في قطاع غزة، لافتا إلى أن المؤسسة عملت على زيادة دعمها ومساعدتها للأشقاء في فلسطين خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح التحالف أن قوافل المساعدات تستهدف تأمين المتطلبات الأساسية من العلاج والغذاء والكساء والغطاء لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها أهالي قطاع غزة كمساعدة ودعم لهم في تحمل الأعباء التي تواجههم و التركيز على النواقص من المستلزمات الأساسية وفقاً للقوائم الواردة من الهلال الأحمر الفلسطيني داخل قطاع غزة، والتي اشتملت على المستلزمات الطبية الأساسية و"المياه والمواد الغذائية ومعلبات الطهي الجاهزة ووسائل التدفئة بمختلف منتجاتها".

وتابع التحالف: قامت مؤسسة مصر الخير بتجهيز أكثر من 13 سيارة إسعاف بكامل أجهزة العناية المركزة، فضلاً عن دعم السيارات بالأدوية والمستلزمات الجراحية اللازمة لإصابات الجروح البالغة والعمليات الطارئة.

وأكد التحالف تدفق المساعدات وفقاً لخطة الدولة وفي إطار قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لحين استقرار الأوضاع في قطاع غزة.